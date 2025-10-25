Ngồi quá lâu gây hại sức khỏe, làm thế nào khắc phục? 25/10/2025 11:50

(PLO)- Ngồi quá lâu trong ngày có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ của bạn.

Ngay cả việc tập thể dục vừa phải cũng không thể bù đắp hoàn toàn tác hại của thói quen ít vận động này.

Ngồi quá lâu trong ngày có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ của bạn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Nghiên cứu cho thấy những người làm công việc ít vận động có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao hơn 34% và nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào cao hơn 16% so với những người không ngồi nhiều khi làm việc.

Nguy cơ sức khỏe khi ngồi quá lâu để làm việc

Tình trạng ít vận động được liên kết với các dấu hiệu sinh học của tình trạng viêm mãn tính mức độ thấp. Điều này dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh lý như kháng insulin, tiểu đường loại 2, béo phì, hội chứng chuyển hóa và suy giảm chức năng thận.

Theo chuyên gia, ngồi quá lâu sẽ gây ảnh hưởng đến mạch máu, khiến máu bắt đầu tụ lại ở các chi, làm cơ thể không được kích hoạt để lưu thông máu đầy đủ.

Tần suất vận động tối ưu

Mặc dù các nhà nghiên cứu vẫn đang xác định tần suất tối ưu để ngừng ngồi, nhưng theo chuyên gia, khoảng thời gian lý tưởng để đứng dậy khỏi tư thế ngồi có thể là 20 phút.

Việc đứng dậy ba lần mỗi giờ sẽ tốt hơn chỉ một lần mỗi giờ. Quan trọng là người lao động cần kết hợp các thói quen nhằm giảm tổng thời gian ngồi.

Các biện pháp đơn giản khắc phục

Vận động đơn giản cũng có thể cung cấp oxy cho cơ thể và cải thiện huyết áp. Chỉ cần chuyển từ tư thế ngồi sang đứng cũng đã mang lại hiệu quả tích cực.

Để phá vỡ thời gian ngồi quá lâu, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau:

Thiết lập nhắc nhở: Đặt đồng hồ bấm giờ để nhắc nhở bản thân đứng dậy hoặc đi lại khoảng năm phút mỗi lần.

Vận động giữa giờ: Đứng dậy đi bộ vào bếp hoặc đến hộp thư. Mục tiêu là làm mọi cách để đứng dậy thường xuyên hơn.

Tối ưu hóa không gian làm việc: Bàn làm việc có thể điều chỉnh độ cao hoặc bàn chạy bộ là lựa chọn tốt. Bạn cũng có thể di chuyển thùng rác ra xa để buộc bản thân phải đứng dậy.

Tập luyện nhẹ: Chuẩn bị dây co giãn và tạ nhẹ ngay tại khu vực làm việc để có thể tập luyện nhẹ nhàng nhằm tăng nhịp tim khi nghỉ ngơi.