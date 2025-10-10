5 thực phẩm giúp giảm buồn ngủ, tăng tỉnh táo và cải thiện hiệu suất làm việc 10/10/2025 11:27

(PLO)- Cơ thể thiếu dưỡng chất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và buồn ngủ, vì thế bổ sung thực phẩm giàu sắt, magie và vitamin B sẽ giúp bạn tỉnh táo, tràn đầy năng lượng và cải thiện hiệu suất làm việc.

Theo The Times of India, cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày không phải lúc nào cũng do thiếu ngủ đêm hôm trước. Thực tế, thực phẩm bạn tiêu thụ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thức ăn không chỉ là nguồn năng lượng, mà còn là yếu tố điều chỉnh mức độ tỉnh táo và năng suất làm việc.

Một chế độ ăn giàu tinh bột tinh chế có thể khiến lượng đường huyết tăng - giảm thất thường, dẫn đến mệt mỏi. Ngược lại, thiếu sắt và vitamin có thể làm giảm lượng oxy trong máu, gây ra cảm giác uể oải và thiếu sức sống.

Nếu bạn thường xuyên ngáp ngủ trong ngày, hãy bổ sung ngay 5 loại thực phẩm dưới đây để cảm thấy tỉnh táo và cải thiện hiệu suất làm việc:

1. Rau chân vịt (bina)

Thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến gây mệt mỏi, uể oải và có thể dẫn đến thiếu máu. Rau chân vịt là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung sắt, một loại “siêu thực phẩm” chứa nhiều chất sắt và magie.

Dù ăn rau chân vịt không giúp “bật năng lượng”, nhưng thêm loại rau này vào salad, súp hay trứng tráng sẽ giúp cải thiện rõ rệt cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi.

2. Đậu lăng

Thiếu folate (vitamin B9) có thể khiến bạn cảm thấy mệt và thiếu sức sống, và đậu lăng là thực phẩm lý tưởng để khắc phục tình trạng này. Đây là nguồn cung cấp folate thực vật dồi dào, giàu protein, dễ tìm và giá rẻ.

3. Hạt bí ngô

Hạt bí ngô tuy nhỏ nhưng chứa lượng lớn magie, kẽm và chất béo lành mạnh. Kẽm giúp tăng cường miễn dịch và phục hồi cơ thể sau căng thẳng, còn magie có tác dụng cải thiện giấc ngủ và giảm cảm giác mệt mỏi.

4. Chuối

Chuối là sự kết hợp hoàn hảo giữa đường tự nhiên và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng ổn định mà không gây tụt đường huyết đột ngột như đồ ngọt tinh chế. Thiếu kali có thể gây yếu cơ và mệt mỏi, trong khi chuối lại giàu kali, giúp hỗ trợ hoạt động của dây thần kinh và cơ bắp.

Tuy nhiên, người mắc bệnh tiểu đường hoặc suy thận nên sử dụng chuối với lượng vừa phải theo khuyến cáo của bác sĩ.

Cảm giác buồn ngủ, thiếu tập trung dù đã nghỉ ngơi đầy đủ có thể bắt nguồn từ chế độ dinh dưỡng

5. Cá béo (cá hồi, cá mòi, cá thu)

Thiếu vitamin B12 có thể khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Các loại cá béo, thường được gọi là “thực phẩm cho não”, rất giàu vitamin B12 giúp cơ thể tạo hồng cầu và vận chuyển oxy hiệu quả hơn. Ăn cá hồi, cá mòi hoặc cá thu 2 lần mỗi tuần có thể giúp cải thiện tâm trạng, tăng khả năng tập trung và giảm mệt mỏi do thiếu B12.

Cơ thể thường rơi vào trạng thái buồn ngủ, trì trệ khi thiếu hụt dưỡng chất, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Việc bổ sung các thực phẩm giàu năng lượng như rau chân vịt, đậu lăng, hạt bí ngô, chuối và cá béo không chỉ giúp tăng cường oxy trong máu, ổn định đường huyết mà còn hỗ trợ hoạt động của não bộ, giúp bạn duy trì sự tỉnh táo, tập trung và hiệu quả suốt cả ngày.

Ngoài ra, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn uống cân bằng và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn để tránh tình trạng “tụt năng lượng”. Ưu tiên bổ sung sắt, magie và vitamin nhóm B qua thực phẩm tự nhiên hoặc viên bổ sung khi cần thiết, bởi một cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ luôn là nền tảng vững chắc cho tinh thần minh mẫn và hiệu suất làm việc tối ưu.