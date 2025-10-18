Video Tin Tức

Người dân chờ từ sáng sớm đến chiều mới được mua ít vàng

(PLO)- Chiều ngày 18-10 tại Hà Nội, một số người dân đã được một tiệm vàng phát số mua vàng sau khi chờ đợi mòn mỏi từ sáng sớm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Người dân chờ từ sáng sớm đến chiều mới được phát số mua vàng giới hạn

Chiều ngày 18-10, một số điểm kinh doanh vàng bạc tại khu vực Cầu Giấy, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn chờ mua vàng, dù đã ở đây từ sáng sớm.

Hơn 15 giờ chiều, sự kiên nhẫn của họ đã có kết quả khi một doanh nghiệp vàng lớn trong khu vực chính thức phát số để mua vàng. Trong khoảng chưa đầy 1 tiếng, 400 số được phát ra, mỗi người chỉ được mua 1 chỉ vàng trong vòng 2 ngày. Điều đó đồng nghĩa nếu hôm nay mua thì phải sau 48 tiếng nữa, họ mới lại được mua tiếp.

Dù vậy không phải ai cũng may mắn lấy được số mua vàng.

NGỌC DIỆP - NGÔ ĐÀ
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News

từ khóa

#số mua vàng #xếp hàng chờ mua vàng #giá vàng #giá vàng miếng SJC #phố vàng bạc #cửa hàng vàng bạc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm