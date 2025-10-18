Người dân chờ từ sáng sớm đến chiều mới được mua ít vàng 18/10/2025 18:04

(PLO)- Chiều ngày 18-10 tại Hà Nội, một số người dân đã được một tiệm vàng phát số mua vàng sau khi chờ đợi mòn mỏi từ sáng sớm.

Video: Người dân chờ từ sáng sớm đến chiều mới được phát số mua vàng giới hạn

Chiều ngày 18-10, một số điểm kinh doanh vàng bạc tại khu vực Cầu Giấy, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn chờ mua vàng, dù đã ở đây từ sáng sớm.

Hơn 15 giờ chiều, sự kiên nhẫn của họ đã có kết quả khi một doanh nghiệp vàng lớn trong khu vực chính thức phát số để mua vàng. Trong khoảng chưa đầy 1 tiếng, 400 số được phát ra, mỗi người chỉ được mua 1 chỉ vàng trong vòng 2 ngày. Điều đó đồng nghĩa nếu hôm nay mua thì phải sau 48 tiếng nữa, họ mới lại được mua tiếp.

Dù vậy không phải ai cũng may mắn lấy được số mua vàng.