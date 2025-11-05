Người dân Tuy Phong gượng dậy sau đêm vỡ hồ kinh hoàng
CHÍNH THÀNH
(PLO)- Sau đêm vỡ hồ trên núi kinh hoàng khiến 1 trẻ em thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp, hàng trăm hộ dân ở Tuy Phong (Lâm Đồng) đang nỗ lực khắc phục hậu quả.
Lực lượng Công an Lâm Đồng, dân quân, đoàn viên thanh niên địa phương đã thành lập các đội tình nguyện ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, dọn sạch bùn đất trên các tuyến đường và nhà dân.
Nụ cười trẻ nhỏ hồn nhiên tại chân núi Tân Lai khi cùng bố mẹ khắc phục hậu quả của vụ vỡ hồ nước.
Chính quyền địa phương đã hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại bước đầu. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân, tổ chức xã hội đã kịp thời hỗ trợ người dân vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm nhằm động viên người dân sớm ổn định cuộc sống.
Nhân viên điện lực, viễn thông có mặt ngay sau sự cố lũ quét để nối lại đường truyền cho bà con sử dụng.