Người dân Tuy Phong gượng dậy sau đêm vỡ hồ kinh hoàng

Thời sự

Người dân Tuy Phong gượng dậy sau đêm vỡ hồ kinh hoàng

CHÍNH THÀNH

(PLO)- Sau đêm vỡ hồ trên núi kinh hoàng khiến 1 trẻ em thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp, hàng trăm hộ dân ở Tuy Phong (Lâm Đồng) đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

z7188012628765_5d2f6c959f9dce7e0ed1521af39057b1.jpg
Tới ngày 5-11, chính quyền địa phương, lực lượng Quân đội, Công an và nhiều lực lượng khác đang tiếp tục dọn dẹp hàng ngàn tấn đất đá ngổn ngang sau vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai xảy ra tối 1-11
z7188007973956_72ff00d98a4628c9c22286202307ee2f.jpg
Hàng chục phương tiện cơ giới được huy động để dọn dẹp, khắc phục các tuyến đường, suối quanh khu vực chân núi Tân Lai bị thiệt hại
z7188007524289_26dd986fb13ffde372d64f27d78d8413.jpg
Cây cối, đất đá phủ khắp nơi khiến cho công việc dọn dẹp gặp trở ngại, cần có thời gian xử lý từng khu vực.
574976095_1280947020727423_2665368581691799383_n.jpg
576316693_1280947974060661_4571235752481617686_n.jpg
7.jpg
Lực lượng Công an Lâm Đồng, dân quân, đoàn viên thanh niên địa phương đã thành lập các đội tình nguyện ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, dọn sạch bùn đất trên các tuyến đường và nhà dân.
z7188007158226_1e010d745f20b919ef81f64b01903201.jpg
Hàng trăm người thuộc các lực lượng được huy động tập trung dọn dẹp...vì khối lượng đất, đá hiện trường rất lớn.
z7188007729221_73cac9a481074d734143cab65197a557.jpg
Khơi thông một miệng cống trên suối Tân Lai bị rác đất, đá vùi lấp, sạt lở nghiêm trọng.
z7188007045837_06e76f4badd6daac39157c392bfda8f4.jpg
Trước mắt, các hộ dân tập trung dọn dẹp bùn đất, làm sạch nhà cửa, sữa chữa các vật dụng bị hư hỏng. Riêng cây trồng bị vùi lấp bởi cát trên diện tích cả trăm ha, việc khắc phục còn rất khó khăn.
z7188007376584_74d247a0e5da9258e251d3d1bf0e2fbe.jpg
Thanh niên, phụ nữ trong thôn đều xắn tay dọn dẹp căn nhà để sớm trở lại cuộc sống thường nhật.
3.jpg
8.jpg
9.jpg
Nụ cười trẻ nhỏ hồn nhiên tại chân núi Tân Lai khi cùng bố mẹ khắc phục hậu quả của vụ vỡ hồ nước.
z7188007062963_8dff715cabf8482efac558b46b782f73.jpg
Người dân vận chuyển đá tràn vào sân nhà, lấy nước để rửa dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường xung quanh.
z7188012266012_6a87fa2c413f1f1906faf9e518d648be.jpg
Lực lượng dân quân xã Tuy Phong cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa từng hộ dân bị ảnh hưởng sau sự cố. Nhiều người dân cho biết, khi nước rút từ tối 1-11 tới nay, không chỉ có bùn đất, rác thải mà còn cả xác động vật cần được xử lý khẩn trương tránh nguy cơ dịch bệnh.
10.jpg
12.jpg
14.jpg
15.jpg
Chính quyền địa phương đã hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại bước đầu. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân, tổ chức xã hội đã kịp thời hỗ trợ người dân vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm nhằm động viên người dân sớm ổn định cuộc sống.
z7187868987417_e66e16dca8f677bc509aa9ac4eea2d48.jpg
Những con đường ngổn ngang cây cối đang được dọn dẹp khẩn trương. Mặc dù khối lượng dọn dẹp, khắc phục còn lớn nhưng đã cơ bản giúp người dân có nơi ăn ở, sinh hoạt ổn định trở lại, từng bước khôi phục sản xuất.
4.jpg
z7188012680222_709485e2964dd4e97244de6dc37ae7f6.jpg
Nhân viên điện lực, viễn thông có mặt ngay sau sự cố lũ quét để nối lại đường truyền cho bà con sử dụng.
6.jpg
Theo thống kê sơ bộ, toàn xã Tuy Phong có 160 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ hồ trên núi, nhiều hộ bị ngập sâu, hư hỏng tài sản, nhà cửa và hoa màu. Trước mắt, địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng 160 triệu đồng (1 triệu đồng/hộ) để người dân khắc phục khó khăn bước đầu.
Lam - dong - tan - hoang - sau - lu.jpg
Quang cảnh nhà cửa, vườn tược của người dân bị thiệt hại khi sự cố hồ nước trên núi Tân Lai bị vỡ. Ước tính tổng diện tích bị ảnh hưởng ước tính hơn 100 ha. Dù công tác khắc phục đã được triển khai khẩn trương, nhưng khối lượng công việc còn rất lớn. Nhiều nhà dân vẫn bị đất, cát, bùn lấp lên một lớp dày. Hệ thống điện, nước, đường giao thông bị hư hại cần thời gian dài để sửa chữa. Bên cạnh đó, cơn bão số 13 đã cận kề, người dân lo lắng vì nguy cơ nước ngập lụt vẫn có thể xảy ra.
CHÍNH THÀNH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Tuy Phong #Lâm Đồng #lũ quét #khắc phục hậu quả

Đọc thêm