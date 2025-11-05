Người dân Tuy Phong gượng dậy sau đêm vỡ hồ kinh hoàng 05/11/2025 18:57

(PLO)- Sau đêm vỡ hồ trên núi kinh hoàng khiến 1 trẻ em thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị vùi lấp, hàng trăm hộ dân ở Tuy Phong (Lâm Đồng) đang nỗ lực khắc phục hậu quả.