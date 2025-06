Người đạp ngã nữ xe ôm trên đường đối diện hình phạt nào? 20/06/2025 06:00

(PLO)- Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương vừa quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Long (38 tuổi, HKTT tại Bình Phước), để điều tra xử lý về hành vi đạp ngã nữ xe ôm công nghệ ngay trên đường. Hành vi này sẽ phải đối diện với hình thức xử phạt như thế nào?

Người đạp ngã nữ xe ôm trên đường đối diện hình phạt nào?

Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương vừa quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Long (38 tuổi, HKTT tại Bình Phước), để điều tra xử lý về hành vi đạp ngã nữ xe ôm công nghệ ngay trên đường. Tại cơ quan công an, Long khai do bực tức khi bị nữ xe ôm công nghệ nhắc nhở việc vứt tăm ra đường, nên dừng xe lại và có hành vi như trên. Việc Long bị giữ khẩn cấp cho thấy những hành vi xấu xí khi tham gia giao thông sẽ không tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Vậy hành vi của Long sẽ phải đối diện với tội danh và hình thức xử phạt như thế nào? Luật sư Lê Doãn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích về vấn đề này.