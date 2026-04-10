Nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế 10/04/2026 21:10

(PLO)- Nhiều hộ kinh doanh đang lo ngại thủ tục chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, nhất là khâu quản lý dòng tiền. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc khối Khách hàng cá nhân PVcomBank, đã chia sẻ giải pháp giúp chủ hộ vận hành an toàn, đúng luật.

Sáng 10-4, Báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp Thuế TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”.

Thời gian qua, dù cơ quan Thuế TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế, đặc biệt là trong “Tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế”. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều vấn đề khiến các hộ kinh doanh lúng túng, chưa hiểu rõ trong quá trình thực hiện, từ kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử đến việc tiếp cận các nền tảng số.