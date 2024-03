Nhóm trộm ‘đồng hương’ 1 tháng trộm 7 vụ ở Gò Vấp 30/03/2024 09:26

Ngày 30-3, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM bắt Dương Tấn Học (24 tuổi), Quảng Văn Lụm (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi), Vạn Văn Hắc Quyên (22 tuổi), Xầm Văn Quy (25 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 23-3, Công an quận Gò Vấp tiếp nhận trình báo của chị NCKD (29 tuổi, ngụ phường 12) về việc bị trộm đột nhập nhà, lấy nhiều tài sản.

Hôm 16-3, Bình, Quy và Học đột nhập nhà dân trong hẻm đường Phạm Văn Chiêu, phường 14 lấy đi điện thoại, máy tính xách tay. Ảnh: CA

Tối 22-3, chị D khép cửa phòng riêng tại lầu một để đi làm. Đến khoảng 5 giờ 30 hôm sau, đi làm về, chị phát hiện mất một số tài sản gồm nhẫn, dây chuyền, đồng hồ tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đội CSHS Công an quận Gò Vấp nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Qua đó, xác định băng trộm gây án chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò của từng người.

Bình cảnh giới và mặc áo xe ôm công nghệ để ngụy trang. Ảnh: CA

Đến 15 giờ ngày 28-3, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác định được nhóm trộm xuất hiện ở khu vực nên ập đến bắt giữ.

Nhóm trộm năm thanh niên khai là đồng hương, từng đi tù, quen biết nên lập băng trộm. Trong khoảng thời gian vài ngày trong tháng 3, cả nhóm đã thực hiện 7 vụ trộm tài sản trên địa bàn quận Gò Vấp.

Nhóm trộm "đồng hương" Lụm, Quyên, Quy, Học và Bình (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trong số này có vụ đột nhập nơi ở, trộm tài sản của chị D. Số trang sức bị lấy đi là hai lắc tay, hai dây chuyền, hai chiếc nhẫn, một đồng hồ. Học sau đó bán cho một người trên đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp được 45 triệu đồng chia nhau.

Tại các vụ khác, nhóm trộm này chia nhau cảnh giới, đột nhập lấy tài sản từ heo đất, điện thoại, tiền mặt…

Cơ quan điều tra nghi vấn nhóm trộm "đồng hương" này còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.