Nhóm vây đánh thiếu nữ ở Cần Thơ: Xử lý thế nào khi cả nhóm chưa đủ 16 tuổi?

(PLO)- Theo luật sư, nhóm vây đánh thiếu nữ 14 tuổi ở TP Cần Thơ đều chưa đủ 16 tuổi nên sẽ căn cứ Điều 12 BLHS quy định “Tuổi chịu trách nhiệm hình sự” để cơ quan chức năng xem xét.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một thiếu nữ 14 tuổi bị một nhóm người thay nhau dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh hội đồng ở TP Cần Thơ, trong khi bị hại chỉ biết khóc lóc, van xin. Cụ thể, người bị đánh là LNH (14 tuổi), còn nhóm đánh em N có ba người, gồm: NGH (14 tuổi), LTBN (13 tuổi), NKY (15 tuổi). Kết quả xác minh bước đầu, do mâu thuẫn cá nhân nhóm này đã chặn đường, rồi đánh thiếu nữ trên. Trao đổi với PLO, Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM đã có những phân tích pháp lý liên quan đến vụ việc.

CHÂU YẾN - NHẬT DIỄM - VĨNH CHƯƠNG
