Giảm trừ tính thuế thu nhập cá nhân sao cho hợp lý? 08/08/2025 08:42

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, các địa phương và chuyên gia về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế. Bên cạnh quy định điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế, biểu thuế tính thuế, quy định mức giảm trừ gia cảnh cũng như các khoản được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đang thu hút sự quan tâm lớn của các cá nhân kinh doanh, người lao động vì liên quan trực tiếp đến đời sống. Thạc sĩ Nguyễn Văn Được, chuyên gia thuế, TGĐ Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín trao đổi với PLO về vấn đề này.