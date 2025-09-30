Những phận người ở lại sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình 30/09/2025 20:27

(PLO)- Những đứa trẻ chưa hết bàng hoàng chỉ sau một đêm đã mất mẹ và có gia đình mất cả bố lẫn mẹ sau trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng 29-9 ở Ninh Bình.

Rạng sáng 29-9, khi người dân ở vùng đất Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) vẫn còn đang say ngủ thì trận lốc xoáy dữ dội bất ngờ quét qua nhiều xã, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Trận lốc xoáy dữ dội tàn phá xã Quỹ Nhất. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trận lốc xoáy cũng khiến hàng chục ngôi nhà tốc mái, sập đổ; các xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Quỹ Nhất, Hải Anh và Hải Thịnh.

Nhà bố mẹ sập rồi!!!

Chúng tôi tìm về xã Quỹ Nhất, mưa buồn u uất, đâu đâu cũng là tiếng thở dài, tiếng khóc xót thương tang tóc ở vùng đất này.

Phía bên gia đình anh Hoàng Văn Khẩn (42 tuổi) là hai chiếc xe tang đang chờ sẵn khi cả cha lẫn mẹ anh đã mất chỉ sau một cơn lốc xoáy dữ dội lúc rạng sáng.

Ngồi bên lĩnh cữu cha mẹ, anh Khẩn đau xót kể lại: Lúc đó khoảng 4g30 sáng, trên địa bàn xã Quỹ Nhất, Ninh Bình xuất hiện mưa lớn, gió mạnh cấp 9-10 kết hợp lốc xoáy.

Ngôi nhà nơi vợ chồng ông K. tử vong sau khi lốc xoáy dữ dội quét qua làm sập nhà.

﻿Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Khi nghe tiếng gió rít, mái tôn nhà bếp bị cuốn phăng. Tôi đang ngủ với các con trên tầng, may mắn không sao. Vừa tỉnh giấc, tôi nhận được điện thoại của anh trai nói: Nhà bố mẹ sập rồi! Tôi lao nhanh qua nhà bố mẹ thì thấy mẹ bị tường đè trúng người, còn bố tôi đang thoi thóp"- anh Khẩn nhớ lại.

Anh Khẩn không thể ngờ rằng ngôi nhà nơi bố và mẹ anh đang ở (ông HVK, 91 tuổi và bà ĐTN, 86 tuổi) sinh sống đã không trụ nổi trong cơn gió lốc. "Tôi không thể tưởng tượng được tại sao giông lốc lại cướp đi sinh mạng của bố mẹ tôi. Đau xót quá, trời ơi!”, anh Khẩn gào khóc bên linh cữu bố mẹ.

Nhiều người dân xã Quỹ Nhất đau xót khi chứng kiến hai chiếc xe tang bên ngoài và những tiếng khóc xé lòng của người thân sau vụ lốc xoáy kinh hoàng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chia sẻ thêm, anh Khẩn cho hay ngay sau khi lốc xoáy đi qua, bố mẹ anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã không qua khỏi.

"Tôi không bao giờ nghĩ có ngày anh em tôi cùng các cháu lại phải chịu nỗi đau quá lớn khi cả bố mẹ ra đi cùng một lúc”, giọng anh Khẩn nghẹn đi, nước mắt lăn dài trên gò má.

Anh nói trận lốc xoáy kinh hoàng đi qua để lại nỗi bàng hoàng cho gia đình anh, nhưng được bà con lối xóm và chính quyền địa phương hỗ trợ, động viên chia sẻ, anh mới có thể cố gắng để lo hậu sự chu đáo cho bố mẹ.

Ba đứa trẻ mồ côi và tiếng khóc xé lòng sau lốc xoáy

Rời Quỹ Nhất, chúng tôi tìm đến xã Hải Thịnh đang chìm trong không khí tang thương, buồn đau sau trận lốc xoáy kinh hoàng. Bên trong ngôi nhà cấp 4 với khung cảnh tan hoang đã không còn nguyên vẹn khi tường sập, ngói vương vãi khắp sân là tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ ngồi bên linh cữu mẹ.

Những đứa trẻ ấy hôm qua còn quây quần quanh mẹ, nhưng chỉ sau một đêm bỗng mồ côi. Ngôi nhà vắng bóng và thiếu đi hơi ấm của người mẹ, để lại ánh mắt ngơ ngác, những tiếng nấc nghẹn gọi mẹ không thành lời.

Bên trong ngôi nhà từng là nơi hai vợ chồng chị K cùng các cháu nhỏ quây quần sau mỗi ngày mưu sinh, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và những giọt nước mắt. Ảnh: TRỌNG TÙNG

Tiếng kèn trống vang lên giữa làng quê yên bình ấy, càng khiến nỗi đau thêm quặn thắt. Người đến, người đi ôm lấy những đứa trẻ bất hạnh ấy mà nước mắt cứ chảy dài khôn nguôi.

Rạng sáng ngày 29-9, khi cả gia đình chị K đang ngủ thì cơn giông lốc bất ngờ quét qua khiến mái nhà tốc lên, làm bức tường bất ngờ đổ sập xuống. Chứng kiến cảnh chị K bị tường đè, con trai lớn của chị lao ra ngoài, vừa khóc vừa gọi hàng xóm đến hỗ trợ, nhưng chị K đã tử vong, trong khi Nguyễn Văn Hiệu (38 tuổi), chồng chị bị thương nặng được đưa đến bệnh viện.

Trận lốc xoáy kinh hoàng chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng đã cướp đi người mẹ mới chiều hôm trước vẫn còn quây quần bên mâm cơm gia đình. Ngôi nhà giờ đây chỉ còn lại ánh mắt ngơ ngác thất thần của những đứa trẻ mồ côi. Ảnh: TRỌNG TÙNG

Trong trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra, các cháu Nguyễn Duy Thiên (15 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi) chỉ bị thương nhẹ và con út mới 5 tuổi, Khánh Vy thoát chết kỳ diệu nhờ người cha đã kịp thời lấy thân mình che chắn cho con gái.

Chị Nguyễn Thị Trang đôi mắt đỏ hoe khi mất đi chị gái, kể lại: “Trước đây, mỗi khi bão gió, cả nhà em gái tôi đều sang nhà anh chị em để tránh. Nhưng lần này trong thâm tâm có lẽ nghĩ bão không vào, lại có chồng ở nhà, nên em tôi yên tâm ở lại. Không ngờ rằng em gái tôi đã mãi mãi ra đi”.

Chị Nguyễn Thị Trang đôi mắt đỏ hoe đau đớn kể lại giây phút lốc xoáy kinh hoàng khiến em gái của chị ra đi mãi mãi. Ảnh: TRỌNG TÙNG



“Khi tôi đến nhà, các cháu tôi đang gào khóc vì mất mẹ, lòng tôi đau xót như đứt từng khúc ruột. Khi mà từ đây, các cháu đã mồ côi mẹ khi mà tuổi đời còn quá nhỏ. Hình bóng người mẹ hiền, bữa cơm sum vầy, tiếng ru ấm áp... đã mãi mãi chỉ còn trong ký ức”, chị Trang đau xót chia sẻ.

Chiều muộn, khói hương vẫn quẩn quanh căn nhà nhỏ như chút hơi ấm người mẹ để lại, cùng tiếng tiếng khóc nấc nghẹn của ba đứa trẻ không ngừng gọi mẹ ơi!!!

Với người dân nơi đây, trận lốc xoáy kinh hoàng còn ám ảnh mãi trong tâm trí của bao thế hệ.

﻿Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chúng tôi rời Hải Thịnh, hình ảnh về những phận người ở lại vẫn còn đó với nỗi đau mất mát trên từng gương mặt. Giông lốc chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng những gì nó để lại sẽ là nỗi ám ảnh cả đời của nhiều thế hệ vùng đất này.

Theo thống kê ban đầu, cơn giông lốc sáng 29-9 đã khiến 9 người tử vong tại Ninh Bình, hàng chục căn nhà tốc mái, đổ sập. Chỉ trong chốc lát, biết bao gia đình bỗng rơi vào cảnh tang thương.