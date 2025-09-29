2 vợ chồng tử vong thương tâm sau trận lốc xoáy dữ dội ở Ninh Bình 29/09/2025 18:25

Khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Quỹ Nhất, Ninh Bình xuất hiện mưa lớn, gió mạnh cấp 9-10 kết hợp lốc xoáy, quật đổ hàng loạt nhà cửa, công trình.

Báo cáo nhanh của UBND xã Quỹ Nhất, cho biết bão đã khiến bốn người tử vong gồm: ông HVK (91 tuổi) và vợ là bà ĐTN (87 tuổi), trú thôn Phú Bình; ông NVK (73 tuổi) và bà TTR (75 tuổi), cùng trú thôn 10, xã Quỹ Nhất.

Ngôi nhà nơi vợ chồng ông K. tử vong sau khi lốc xoáy dữ dội quét qua làm sập nhà. Ảnh: ĐT

Bão còn làm bốn người bị thương, trong đó bà Trịnh Thị Sợi (72 tuổi), ngụ ở thôn 10 bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa địa phương. Các nạn nhân khác gồm ông Đoàn Văn Hồng (trú thôn Phú Bình), ông Trần Văn Lợi (43 tuổi) và bà Đặng Thị Thìn (89 tuổi).

Ngay sau thiên tai, Thường trực Đảng ủy, UBND xã và Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự đã trực tiếp đến hiện trường, thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết, bị thương và khẩn trương triển khai phương án khắc phục hậu quả.

Chính quyền xã Quỹ Nhất hỗ trợ cho các gia đình có người tử vong sau trận lốc xoáy dữ dội lúc rạng sáng nay 29-9. Ảnh: ĐT

Theo UBND xã Quỹ Nhất, toàn xã có 21 ngôi nhà bị tốc mái, năm nhà đổ sập. Hơn 20 cột điện gãy đổ, nhiều cây xanh bị quật ngã trên các tuyến đường. Đặc biệt, nhiều diện tích lúa mùa đang giai đoạn làm đòng bị ngập úng, ước tính khoảng 500 ha, chủ yếu tại HTX Nghĩa Bình và Nghĩa Lợi.