Nóng hôm nay: Cập nhật vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng; Đề xuất HS TP.HCM không tan học trước 16 giờ 30 12/09/2025 08:19

Liên quan đến vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông), đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo bà Chinh, các lần khách hàng Th. xuất hiện đều có lời nói lớn tiếng, gây ồn ào, ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân. Bà thừa nhận đã tìm cách xua đuổi khách nhưng trong lúc nóng giận, không kiểm soát được hành vi nên có hành vi hành hung. Cụ thể, bà đã dùng tay đánh, cầm thanh sắt đe dọa và làm hư hỏng điện thoại, mắt kính của khách hàng