Nóng hôm nay: Nhiều địa phương ráo riết ứng phó bão số 5

Nóng hôm nay: Trước dự báo tác động lớn của cơn bão số 5 (Kajiki), nhiều địa phương đang triển khai đồng loạt các phương án để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Tại Đà Nẵng, công tác phòng, chống bão số 5 trên địa bàn hiện đang được nhiều lực lượng phối hợp, triển khai đồng bộ.

Trước lúc cơn bão số 5 đổ bộ, người dân tỉnh Quảng Trị đang hối hả thu hoạch lúa, gia cố, chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ...

Trên tuyến biển, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị kêu gọi, hỗ trợ người dân khẩn trương đưa thuyền lên vị trí cao, chằng buộc đảm bảo an toàn.