Nóng hôm nay: Cận cảnh biên đội máy bay tập luyện diễu binh vào Quảng trường Ba Đình; Phó thủ tướng yêu cầu nhân rộng mô hình Học viện AI 22/08/2025 07:51

Nóng hôm nay: Cận cảnh biên đội máy bay tập luyện diễu binh vào Quảng trường Ba Đình; Phó thủ tướng yêu cầu nhân rộng mô hình Học viện AI

Nóng hôm nay: Ngày 21-8, biên đội máy bay trực thăng của Quân chủng Phòng không-Không quân đã bay vào khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội, diễn tập cho màn diễu binh, diễu hành tại sự kiện A80. Nhiều người dân thích thú ghi lại hình ảnh máy bay tập luyện trên bầu trời Hà Nội. Trước đó, ngày 20-8, tại sân bay Hòa Lạc, 10 máy bay trực thăng của Không quân Việt Nam huấn luyện bay treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình. Tại đây, Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân phối hợp cùng các Trung đoàn 916, 917, 930 tổ chức nghiệm thu, treo cờ và bay huấn luyện chuẩn bị cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và trình diễn chính thức trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.