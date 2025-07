Nóng hôm nay: Trực thăng chở hàng thiết yếu đến vùng lũ Nghệ An 25/07/2025 08:00

(PLO)- Nóng hôm nay 25-7: Cận cảnh trực thăng chở hàng thiết yếu đến với người dân vùng lũ Nghệ An; Nhà kho bị vùi lấp sau tiếng nổ lớn lúc nửa đêm ở Gia Lai;...

Nóng hôm nay: Trực thăng chở hàng thiết yếu đến vùng lũ Nghệ An; Xử lý tình trạng ‘cò mồi’ khám sức khoẻ

Nóng hôm nay: Do ảnh hưởng bão số 3, mưa lũ, sạt lở đường, nhiều bản làng ở miền núi Nghệ An đang bị cô lập, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng vào vùng lũ Nghệ An tham gia cứu trợ.

Từ trực thăng, hàng được thả xuống năm điểm tập kết tại các xã đang bị cô lập nặng nề nhất ở vùng lũ Nghệ An là Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý và Bắc Lý để kịp phát cho bà con nhân dân.