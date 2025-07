Phải lên phương án đảm bảo an toàn khi mở rộng sân bay Phú Quốc 21/07/2025 15:04

(PLO)- Cục Hàng không yêu cầu chủ đầu tư triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn bay trong quá trình mở rộng sân bay Phú Quốc – An Giang.

Cục Hàng không vừa có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (Tập đoàn Sun Group) thực hiện các quy định về hàng không dân dụng khi thực hiện dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc.

Cụ thể, chủ đầu tư phải lập bản vẽ tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 trong phạm vi ranh giới dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó đề nghị nhà chức trách hàng không phê duyệt theo quy định.

Về phương án đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường, Cục Hàng không đề nghị trong quá trình thi công, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời căn cứ vào quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập phương án đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường tại sân bay trong quá trình thi công.

Phối cảnh bên trong nhà ga sân bay Phú Quốc sau khi được mở rộng. Ảnh: CTV

Thêm vào đó, chủ đầu tư phải lập phương án điều chỉnh khai thác đường băng, đường lăn, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hoá. Đồng thời, cần có phương án điều chỉnh khai thác thiết bị đảm bảo hoạt động bay (nếu có) để thống nhất với Cảng hàng không Phú Quốc trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận theo quy định.

Ngoài ra, nhà chức trách hàng không cũng đề nghị Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Công an cửa khẩu sân bay Phú Quốc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các đơn vị hoạt động tại sân bay và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngày 19-6, UBND tỉnh Kiên Giang trao quyết định cho Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt trời làm chủ đầu tư dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, theo hình thức đầu tư kinh doanh trực tiếp. Nguồn vốn cho dự án là 21.998 tỉ đồng, thực hiện trong 2 giai đoạn 2025-2027 và 2027-2030.