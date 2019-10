7 hướng dẫn viên du lịch bị khởi tố vì... chứng chỉ giả

Ngày 24-10, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố 7 người để điều tra, làm rõ hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Những người bị khởi tố gồm: Lê Hiếu (44 tuổi, trú TP Huế), Ngô Đức (26 tuổi), Lê Văn Hùng (37 tuổi), Nguyễn Kỳ (26 tuổi, cùng trú huyện Phú Vang), Hoàng Thị Xuân (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Trần Văn Nghĩa (23 tuổi, trú huyện Phú Lộc) và Võ Văn Sa (29 tuổi, trú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).





Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo tội phạm từ Sở Du lịch về việc phát hiện hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế của Nguyễn Kỳ (26 tuổi, trú xã Phú An, huyện Phú Vang) sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ IELTS nghi giả.

Sở du lịch gửi công văn cho Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đề nghị xác minh tính hợp pháp của chứng chỉ trên và được phúc đáp rằng hệ thống lưu trữ tại trung tâm IELTS của IDP Việt Nam không lưu trữ thông tin của thí sinh Nguyễn Kỳ.

Sau đó, Nguyễn Kỳ thừa nhận do có nhu cầu việc làm nhưng không đủ điều kiện nên anh ta chi hơn 10 triệu đồng để mua chứng chỉ IELTS giả.

Từ các thông tin trên, Công an Thừa Thiên-Huế vào cuộc điều tra và phát hiện đường dây làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước. Sau khi thu thập chứng cứ và xác minh, cơ quan công an quyết định khởi tố 7 bị can nói trên về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong số 7 người bị khởi tố, Lê Hiếu vốn là "khách hàng" lại trở thành một mắt xích môi giới trong đường dây làm giấy tờ, tài liệu giả.

Lê Hiếu từng làm hướng dẫn viên du lịch nội địa. Vào mùa vắng khách, người này muốn chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế để tăng thu nhập nhưng không đủ điều kiện cấp thẻ nên lên mạng tìm hiểu thông tin rồi mua chứng chỉ IELTS giả với giá 12 triệu đồng.

Tiếp theo, nhiều hướng dẫn viên nhờ Hiếu đặt làm chứng chỉ IELTS giả để làm hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Sau khi làm xong, chứng chỉ giả được photo, công chứng rồi nộp bản sao đến Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế để làm thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.