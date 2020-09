Cụ ông nhận bồi thường 1,1 tỉ sau 39 năm mang thân phận bị oan

Nội dung vụ án Ngày 28-1-1980, ông Chu Văn Quản, Bí thư Chi bộ thôn, bị sát hại. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an khởi tố, bắt giam bốn bị can, gồm Nguyễn Đình Ký và ba người bị oan. Quá trình bị giam giữ, ông Thám tử vong vì bệnh. Tháng 6-1983, TAND tỉnh Vĩnh Phú (cũ) xác định chỉ một mình bị can Ký gây án nên tuyên phạt chung thân về tội giết người, ba người còn lại không liên quan đến vụ án nên được đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, cũng kể từ đó, ba cụ ông cùng gia đình không nhận được lời xin lỗi và nhận trách nhiệm nào từ phía cơ quan tố tụng. Họ đã làm đơn gửi khắp nơi trong nhiều năm để đòi quyền lợi. VKSND Tối cao sau đó xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc thuộc về VKSND tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 9-10-2019, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đơn vị liên quan tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ba ông.