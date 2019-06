Y án Vũ ‘nhôm’ và 2 cựu thứ trưởng công an

Cuối giờ chiều 13-6, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án về tội danh và hình phạt đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng hai cựu thứ trưởng Bộ Công an. Với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt Vũ “nhôm” 15 năm tù, cộng với bản án 15 năm tù của TAND Cấp cao tại TP.HCM tổng hợp là 30 năm tù.



Không bị oan

HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, sửa hình phạt cho hai bị cáo Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn (cựu lãnh đạo B61). Cụ thể, bị cáo Tuấn bị tuyên bốn năm tù (tổng hợp với bản án bảy năm tù của TAND TP Hà Nội là 11 năm tù). Bị cáo Bách bị tuyên 42 tháng tù (tổng hợp hình phạt sáu năm tù của TAND TP Hà Nội là chín năm sáu tháng tù).

Về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân. Ông Tân bị tuyên phạt 36 tháng tù, trong khi ông Thành bị tuyên 30 tháng tù về tội danh trên.

HĐXX cho rằng các bị cáo Vũ, Bách và Tuấn đã phạm tội như tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng là đúng người, đúng tội, không oan. Bị cáo Vũ phải chịu trách nhiệm chính, là người đứng ra thành lập doanh nghiệp (DN) trái pháp luật. Vũ là người chủ động tìm kiếm tài sản nhà nước có khả năng sinh lợi cao, nếu lấy danh nghĩa của tổ chức bình phong xin thuê, mua các tài sản này thì sẽ sinh lợi rất nhiều. Vũ “nhôm” đã lợi dụng vị trí công tác và danh nghĩa của tổ chức bình phong để trục lợi, hay nói cách khác là để buôn bán bất động sản cho riêng mình.

Ngoài thiệt hại về vật chất, hành vi của Vũ còn kéo theo hành vi phạm tội của những đồng phạm khác. Hành vi của bị cáo gây nhiều hệ lụy cho nhiều người, nhiều gia đình, nhiều tổ chức và xã hội, làm giảm uy tín của chính quyền một số địa phương và ngành công an. “Dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng việc tòa án cấp sơ thẩm quyết định hình phạt 15 năm tù, là mức cao nhất của khung hình phạt, vẫn tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra” - HĐXX nhấn mạnh.

Với Bách và Tuấn, HĐXX cho rằng hành vi của hai bị cáo xâm phạm đến hai khách thể khác nhau. Hai bị cáo đã bị xét xử trong một vụ án khác, về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước nên có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đối với các bị cáo Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định hai bị cáo phạm tội thiếu trách nhiệm là đúng người, đúng tội, không oan. Các bị cáo đề nghị xem xét về tội danh hoặc xin hưởng án treo nhưng ngoài hậu quả vật chất, hành vi của các bị cáo còn gián tiếp gây hậu quả làm giảm uy tín của ngành công an cũng như của chính quyền một số địa phương. Do vậy, kháng cáo của các bị cáo không được chấp nhận.



Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: ĐỨC MINH

Các giao dịch với hai công ty là vô hiệu

Đáng chú ý, HĐXX cho rằng việc thành lập, quá trình thay đổi đăng ký nội dung kinh doanh và quá trình chấp hành pháp luật kế toán của Công ty Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 có một số sai phạm.

Cụ thể, giấy chứng nhận đăng ký thành lập DN thể hiện tại thời điểm thành lập, Công ty Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 có các cổ đông là sĩ quan trong lực lượng công an. Tháng 10-2009, Vũ được Tổng cục V tuyển dụng, được phong quân hàm sĩ quan công an nhưng bị cáo vẫn tham gia thành lập, là đại diện theo pháp luật và quản lý, điều hành toàn bộ hai công ty. “Điều này đã vi phạm quy định của Luật DN, cá nhân là sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân không được quyền quản lý DN tại Việt Nam” - bản án nhận định.

Đáng chú ý, năm 2010, Vũ ký hợp đồng chuyển nhượng 70% vốn điều lệ trong Công ty Bắc Nam cho Lê Văn Sáu. Năm 2012, Lê Văn Sáu lại ký hợp đồng chuyển nhượng 50% vốn điều lệ Công ty Bắc Nam cho Vũ là vi phạm BLDS. Cụ thể, người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó.

Ngoài ra, lời khai của Vũ và các bị cáo khác tại phiên tòa đều xác nhận các cổ đông của hai công ty trên đều không góp vốn nên thực tế, khi thành lập Bắc Nam 79 chỉ có một cổ đông là Vũ; Nova Bắc Nam 79 chỉ có hai cổ đông là Vũ và Công ty Bắc Nam 79. Việc một công ty chỉ có một hoặc hai cổ đông hợp pháp là vi phạm Luật DN (công ty cổ phần phải có tối thiểu ba cổ đông).

HĐXX nêu: “Việc thành lập hai công ty (do Vũ là đại diện theo pháp luật) là không hợp pháp. Hai công ty này không được coi là công ty cổ phần và có địa vị pháp lý đầy đủ khi tham gia các giao dịch”.

Từ nhận định này, HĐXX tuyên bố các giao dịch của Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 với các chủ thể được Nhà nước giao quản lý bảy tài sản nhà nước cho thuê, mua bán là vô hiệu toàn bộ. HĐXX tuyên tiêu hủy các sổ đỏ của bảy tài sản cũng như toàn bộ tài liệu, giấy tờ có liên quan tới các giao dịch này.