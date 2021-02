Ông Biden sẽ đem vấn đề Trung Quốc ra thượng đỉnh G7

Tờ South China Morning Post ngày 15-2 dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị tham dự thượng đỉnh trực tuyến với lãnh đạo các nước thuộc nhóm bảy quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) vào ngày 19-2 tới.

Tuyên bố nêu rõ ông Biden dự kiến sẽ thảo luận sự cần thiết của việc gia tăng các nỗ lực tập thể để đối phó với các thách thức kinh tế, đơn cử như các thách thức do Trung Quốc gây ra.



Chuyên gia chính trị người Trung Quốc Shen Dingli nhận định ông Biden nhiều khả năng sẽ dùng thượng đỉnh G7 lần này để phát đi tín hiệu về ý định giành lại vị thế lãnh đạo của Mỹ. “Ông Biden muốn chứng tỏ với thế giới rằng Mỹ đang trở lại chính trường thế giới và sẵn sàng trở lại dẫn dắt sau bốn năm người tiền nhiệm Donald Trump làm vai trò của Mỹ trên thế giới đã suy giảm nhanh chóng” - ông Shen cho hay.

Dù chỉ mới nhậm chức, song quan hệ Mỹ - Trung dưới thời ông Biden vẫn chưa có dấu hiệu diễn biến tích cực khi hai nước mâu thuẫn về nhiều vấn đề, trong đó có đại dịch COVID-19. Cuối tuần qua, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố Washington có “những lo ngại nghiêm trọng” về kết quả của cuộc điều tra COVID-19 kéo dài gần một tháng của WHO về nguồn gốc đại dịch tại Trung Quốc. Đoàn chuyên gia WHO tiếp tục bác bỏ lập luận virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ các phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán.