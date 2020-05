Lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, Hải quân Mỹ đã điều tàu chiến đến biển Barents - vùng biển nằm giữa Nga và Na Uy, hãng tin AFP đưa tin.

Thông báo trên Twitter trưa 4-5 (theo giờ địa phương), Hải quân Mỹ cho biết ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook, USS Porter và USS Roosevelt cùng với tàu hậu cần USNS Supply đã được cử đến biển Barents.

Bốn tàu trên và tàu khu trục HMS Kent của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ tiến hành một hoạt động tự do hàng hải ở biển Barents.



Tàu khu trục USS Donald Cook (trước), tàu hậu cần USNS Supply của Hải quân Mỹ (trái) và tàu khu trục HMS Kent của Hải quân Hoàng gia Anh (phải) trong hoạt động ở biển Barents hôm 4-5. Ảnh: Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ thông báo hoạt động lần này nhằm khẳng định cam kết tự do hàng hải của Mỹ và thể hiện sự phối hợp ở mức cao nhất giữa các lực lượng của Mỹ và đồng minh.

"Trong giai đoạn đầy thách thức này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta duy trì đều đặn các hoạt động trên khắp mặt trận châu Âu, đồng thời thực hiện các biện pháp thận trọng để bảo vệ sức mạnh lực lượng của chúng ta" -Phó Đô đốc Lisa Franchetti, Chỉ huy Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ, nói.

"Chúng tôi vẫn cam kết thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực, đồng thời xây dựng niềm tin và củng cố nền tảng cho trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở Bắc Cực" - bà Franchetti nói tiếp.



Tàu hậu cần USNS Supply của Hải quân Mỹ (trái) và tàu khu trục HMS Kent của Hải quân Hoàng gia Anh (phải) trong hoạt động ở biển Barents hôm 4-5. Ảnh: TWITTER/Hải quân Mỹ

Thông báo của Hải quân Mỹ cho biết việc thông thạo khu vực Bắc Cực và khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ở khu vực này là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, từ giữa những năm 1980 tới nay, tàu chiến Mỹ chưa thực hiện nhiệm vụ nào ở biển Barents - một vùng biển nằm quanh Vòng cực Bắc.



Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được thông báo về hoạt động tự do hàng hải này từ hôm 1-5. Việc thông báo cho Nga là nhằm tránh những hiểu lầm, giảm nguy cơ rủi ro và ngăn chặn leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ.



Tàu hậu cần USNS Supply của Hải quân Mỹ (phải) và tàu khu trục HMS Kent của Hải quân Hoàng gia Anh (trái) trong hoạt động ở biển Barents hôm 4-5. Ảnh: TWITTER/Hải quân Mỹ

Trước đó, ba tàu khu trục của Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc tập trận chống tàu ngầm ở biển Na Uy - hoạt động củng cố các nội dung huấn luyện chung với Hải quân Hoàng gia Na Uy.