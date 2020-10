UAV Anh thành mục tiêu tiếp theo của S-400 Thổ Nhĩ Kỳ?

Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển 10 máy bay không người lái (UAV) Banshee do Anh sản xuất tới trường bắn Sinop (thuộc tỉnh Sinop nằm trên bờ Biển Đen) vào cùng thời điểm nước này chuyển hệ thống phòng không S-400 tới đây. Thông tin trên do tạp chí The Drive dẫn các báo cáo tiết lộ.



Máy bay không người lái Banshee do Anh sản xuất trong một cuộc tập trận. Ảnh: GIZMODO

Theo The Drive, UAV Banshee có thể nằm một phần trong cuộc “thử tài” S-400 mà Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Nga.

Trong khi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa lên tiếng xác nhận các cuộc thử nghiệm S-400, người dùng mạng xã hội nước này đã đăng tải một số video về vụ thử tên lửa gần Sinop hôm 16-10. Trước đó, cư dân mạng cũng đăng tải video về việc vận chuyển hệ thống tên lửa S-400 về hướng TP Sinop.

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay cuộc thử nghiệm S-400 thực sự đã diễn ra thành công. Theo nguồn tin, S-400 đã phóng ba tên lửa và bắn hạ thành công ba mục tiêu.

Trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối mặt hậu quả nghiêm trọng trong hợp tác song phương với Mỹ.

Mỹ phản đối kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua S-400 của Nga kể từ khi thương vụ được ký kết năm 2017. Tuy nhiên, Ankara khẳng định an ninh quốc gia nước này đòi hỏi phải có một hệ thống phòng không. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng vì Mỹ trì hoãn các cuộc đàm phán bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong nhiều năm khiến nước này đi tới quyết định mua hệ thống phòng không từ nhà cung cấp khác.

Mỹ cho rằng hệ thống S-400 của Nga không tương thích với mạng lưới phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Một điều khiến Mỹ lo ngại nữa là Nga có thể sử dụng S-400 bán cho Thổ Nhĩ Kỳ để phơi bày những điểm yếu của các tiêm kích Mỹ, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần đề nghị Mỹ thành lập một nhóm làm việc chung để giải quyết những lo ngại này, nhưng Washington từ chối.

Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ S-400 hoặc ít nhất là không kích hoạt hệ thống, bằng không sẽ áp trừng phạt vào nước này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi những yêu cầu này là không thể chấp nhận được.

Tháng 12-2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng cung cấp S-400 trị giá 2,5 tỉ USD. Tháng 7-2019, Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô S-400 đầu tiên. Hai nước đã ký hợp đồng cung cấp lô S-400 thứ hai hồi tháng 8.