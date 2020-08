Nguồn: RT

Hôm 6-8, Bộ Quốc phòng Nga công bố video ngoạn mục về vụ phóng tên lửa Iskander-M trong một chương trình huấn luyện đặc biệt tại bãi phóng Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan.

Video cho thấy nhiều tên lửa được phóng lên không trung và đánh trúng các mục tiêu cách 90 km. Máy bay không người lái tối tân Orlan-10 được sử dụng để theo dõi các mục tiêu của tên lửa.

Iskander-M là hệ thống tên lửa đạn đạo, được quân đội Nga sử dụng từ năm 2006. Iskander-M là một phần thiết yếu của khả năng phòng thủ của Nga. Tên lửa Iskander được sản xuất hoàn toàn trong nước, có tầm bắn lên tới 500 km và có độ chính xác cao.

Theo báo The Diplomat, Iskander-M đặc biệt được thiết kế để thay thế tên lửa chiến thuật OTR-21 từ thời Liên Xô. Iskander-M có thể mang theo đầu đạn có trọng lượng 700 kg. Tên lửa được cho có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ từ -50 độ C đến 50 độ C.