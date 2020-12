Tờ South China Morning Post hôm 11-12 đưa tin phóng viên Haze Fan, trợ lý tin tức của hãng Bloomberg đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ vì nghi đe dọa đến an ninh quốc gia.



Bà Haze Fan. Ảnh: TWITTER

Cụ thể, cô Fan, một công dân Trung Quốc làm việc cho văn phòng hãng tin Bloomberg tại Bắc Kinh đã bị các nhân viên an ninh mặc thường phục bắt đi khỏi tòa chung cư hôm 7-12.

Lần liên lạc cuối cùng của cô Fan với đồng nghiệp là vào trưa ngày 7-12. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận vụ việc.

“Cô Fan đã bị Cục An ninh Quốc gia tạm giữ theo luật của Trung Quốc do tình nghi tham gia vào các hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Vụ việc hiện đang được điều tra. Các quyền hợp pháp của cô Fan được đảm bảo đầy đủ và gia đình đã được thông báo” - một quan chức Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Công ty mẹ Bloomberg có trụ sở tại New York (Mỹ) cho biết đã nhận được thông báo hôm 10-12 rằng phóng viên Fan đã bị bắt giữ vì tình nghi tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Tổng biên tập John Micklethwait của Bloomberg tại Bắc Kinh nói rằng: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra chính xác vị trí của bà ấy, những gì đã xảy ra và cố gắng đưa bà ấy trở lại”.

Người phát ngôn của Bloomberg cho biết: “Chúng tôi rất lo lắng cho bà ấy và đã chủ động liên lạc với các nhà chức trách Trung Quốc để hiểu rõ hơn về tình hình. Chúng tôi đang làm mọi việc có thể để hỗ trợ bà ấy”.

Phóng viên Fan trở thành nhân viên của hãng tin trên từ năm 2017. Trước đây, bà từng làm việc ở một số hãng truyền thông như CNBC, Al Jazeera, CBS News và Reuters. Theo Bloomberg, công dân Trung Quốc chỉ có thể làm trợ lý tin tức cho các hãng truyền thông nước ngoài ở Trung Quốc và không được phép đưa tin độc lập.

Hồi tháng 8, Trung Quốc cũng đã bắt giữ nhà báo người Úc Cheng Li vì lý do an ninh quốc gia. Một tháng sau, hai nhà báo người Úc cũng đã rời khỏi Trung Quốc sau khi bị thẩm vấn bởi các quan chức an ninh Bắc Kinh. Vào tháng 3 năm nay, nhiều nhà báo làm việc tại các hãng truyền thông Mỹ cơ trụ sở ở Trung Quốc cũng bị trục xuất khỏi nước này trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.

Trong quá khứ, Trung Quốc cũng đã bắt giữ bà Zhang Miao, trợ lý tin tức của báo Die Zeit (Đức) vào năm 2015 sau khi bà đưa tin về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hong Kong.