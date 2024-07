Quy định về chế độ cảnh vệ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội 22/07/2024 14:27

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an cho hay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được bảo vệ tiếp cận, bảo vệ nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động, được đảm bảo an ninh, an toàn về thức ăn, nước uống, phương tiện đi lại...