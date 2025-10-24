Sập bẫy đơn hàng ảo, mất cả trăm triệu 24/10/2025 14:08

(PLO)-Trong kinh doanh, mỗi cuộc gọi đặt hàng thường là một niềm vui – báo hiệu có khách, có thu nhập. Nhưng với nhiều chủ cửa hàng, chính từ những cuộc gọi tưởng chừng bình thường ấy, họ có thể đánh mất đi toàn bộ số tiền tích góp cả đời.

Kỳ 2: Đơn hàng ảo, mất tiền thật

Anh Nguyễn Hiếu, chủ cửa hàng kinh doanh đá hoa cương tại Đồng Nai. Cách đây khoảng 2 tháng anh nhận được một cuộc gọi từ một người tên Huy, muốn đặt hàng đá hoa cương cho một huyện đội trên địa bàn. Từ lời hứa chuyển cọc chắc nịch khiến anh Hiếu tin đây là đơn hàng thật. Thế nhưng, chính từ giây phút báo giá đó, anh đã vô tình bước vào chiếc bẫy được giăng sẵn.

Và anh Hiếu trong câu chuyện trên không phải là trường hợp duy nhất. Vẫn là đơn hàng ảo, một cái tên cơ quan nghe rất ‘uy tín’ nhưng lần này, nạn nhân đã kịp tỉnh táo nhận ra dấu hiệu bất thường”.