Tấm lòng của bạn đọc Pháp Luật TP.HCM đã đến tận tay người dân vùng lũ Khánh Hoà 26/11/2025 21:32

(PLO)- Vượt tuyến đường bùn lầy sau lũ, đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM mang thuốc men và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.

Những chuyến xe nghĩa tình của Báo Pháp Luật TP.HCM đã vượt quãng đường ngập bùn, mang theo thuốc men, thực phẩm và nhu yếu phẩm đến với bà con vùng lũ Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Đây là tấm lòng của các mạnh thường quân thông qua Báo gửi tới đồng bào miền Trung, gồm 300 triệu đồng tiền mặt và 200 phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu.

Khuya ngày 25-11, 3 chuyến xe của Báo Pháp Luật TP.HCM đã lăn bánh hướng về Khánh Hòa và Đắk Lắk, mang theo thuốc men, tập vở, mì – bún – miến, nước suối cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời tiếp sức người dân đang oằn mình vượt qua hậu quả bão lũ.

Đường dẫn vào thôn Hòn Lay điểm Soi Mít, thuộc xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa bị lũ cuốn hư hại một phần, bùn đất còn khắp lối.

Sau lũ, đường xá bị ảnh hưởng nặng nề.

Xã Trung Khánh Vĩnh là một trong những địa bàn khó khăn nhất của tỉnh, cách TP Nha Trang (cũ) khoảng 60 km, với hơn 85% dân số là đồng bào Raglai, Ê Đê… Người dân sống chủ yếu bằng trồng trọt. Đợt lũ vừa qua khiến hoa màu hư hại nặng, đời sống người dân càng thêm chật vật.

Chiều 26-11, đoàn công tác của Báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đến xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để trao những phần quà nghĩa tình đến các hộ gia đình chính sách, người khuyết tật và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sau đợt lũ vừa qua.

Tiếp theo chương trình, đoàn có mặt tại Nhà văn hoá Hội Phước (xã Suối Hiệp), gửi những phần quà tới bà con.