Thí điểm BHYT chi trả cho chẩn đoán một số bệnh 14/11/2025 07:03

(PLO)- Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Y tế chuẩn bị thí điểm chính sách BHYT chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh và phát hiện sớm bệnh tật theo lộ trình.

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch 3795 thực hiện Nghị quyết 282 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh

Theo đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh quan điểm cần chuyển từ tư duy tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời; xác định đúng vị thế, vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương thí điểm BHYT chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên theo lộ trình.

Bộ Tài chính đề nghị thí điểm BHYT chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên theo lộ trình. (Ảnh minh hoạ: TT)



Theo các chuyên gia, nếu triển khai hiệu quả, người dân sẽ được hỗ trợ chi phí khi dùng các dịch vụ như khám sàng lọc bệnh mãn tính, xét nghiệm phát hiện sớm ung thư… Những dịch vụ vốn có chi phí không nhỏ và thường khiến nhiều người ngại thực hiện.

Việc phát hiện sớm các bệnh giúp tăng khả năng bảo đảm tài chính cho người dân nhờ phát hiện và điều trị sớm giúp tiết kiệm chi phí điều trị, đi lại, tạm trú so với khi bệnh nặng, giảm chi phí đồng chi trả của người bệnh.

Cùng với đó, chính sách cũng giúp tiết kiệm chi cho quỹ BHYT do phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp giảm chi phí cho điều trị bệnh tật ở giai đoạn muộn; đồng thời giúp tiết kiệm chi phí để giải quyết các vấn đề sức khoẻ, xã hội.

Trước đó, trong các văn bản gửi Bộ Y tế, cử tri nhiều địa phương cũng kiến nghị bổ sung một số bệnh ung thư phổ biến như tuyến giáp, cổ tử cung, vú... vào danh mục sàng lọc được chi trả BHYT.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế ghi nhận ý kiến cử tri để tổng hợp, nghiên cứu bổ sung danh mục dịch vụ được BHYT thanh toán, trong đó có sàng lọc các bệnh ung thư, nhằm mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Việc bổ sung này đòi hỏi nghiên cứu tất cả khía cạnh liên quan như mức đóng, mức hưởng, quản lý dịch vụ để chống lạm dụng trục lợi, cũng như hài hòa giữa quan điểm các dịch vụ dự phòng do ngân sách nhà nước đảm bảo, chi phí khám chữa bệnh do quỹ BHYT chi trả.

Năm 2023, chi phí điều trị cho 6 nhóm bệnh ung thư thường gặp (vú, phổi, gan, đại tràng, dạ dày và tiền liệt tuyến) từ quỹ BHYT là 6.186 tỉ đồng. Chi phí điều trị trung bình một bệnh nhân ung thư khoảng trên 176 triệu đồng mỗi năm, theo thống kê của Bệnh viện K. Các ca nặng, phức tạp, số tiền có thể gấp nhiều lần.

Đồng bộ nhiều giải pháp tài chính - y tế

Không chỉ dừng ở việc thí điểm BHYT chi trả cho dịch vụ phòng bệnh, Bộ Tài chính cùng các bộ ngành đang chuẩn bị một loạt giải pháp hỗ trợ để mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động thật sự đi vào cuộc sống.

Trước hết, Bộ Tài chính ưu tiên bố trí ngân sách cho y tế dự phòng và y tế cơ sở - nơi người dân tiếp cận các chương trình tiêm chủng, sàng lọc, khám định kỳ.

Song song với đó, Bộ Tài chính và Bộ Y tế phối hợp xây dựng đề án nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT, đi đôi với cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí quản lý để tăng nguồn chi trực tiếp cho dịch vụ khám chữa bệnh và phòng bệnh.

Chính sách miễn viện phí theo lộ trình cho người nghèo, người yếu thế cũng sẽ được xem xét, giúp bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương về sức khỏe và tài chính.

Cạnh đó, Bộ Tài chính và Bộ Y tế sẽ xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khoẻ, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Các dự án luật như Luật Phòng bệnh, Luật An toàn thực phẩm, Luật Thiết bị y tế và Luật Y học cổ truyền cũng đang được hoàn thiện. Đây sẽ là nền tảng pháp lý để những chính sách tài chính - y tế được triển khai minh bạch, bền vững, có cơ chế giám sát rõ ràng.

Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế ưu tiên nguồn lực nghiên cứu, sản xuất thuốc mới, thuốc ứng dụng công nghệ cao, thuốc dược liệu tiêu chuẩn hóa, dạng bào chế hiện đại, vaccine, sinh phẩm phòng và điều trị bệnh.