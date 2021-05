Ngày 31-5, UBND tỉnh An Giang có văn bản chỉ đạo khẩn trương thực hiện một số giải pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tỉnh đề nghị những người tham gia Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng hoặc có tiếp xúc gần chủ động liên hệ y tế địa phương để kịp thời khai báo y tế kể cả khi không có bất cứ dấu hiệu mắc bệnh, không đợi đến khi có dấu hiệu bệnh mới đi khai báo.



Lực lượng công an lập chốt kiểm soát người và phương tiện (thủy, bộ) từ tỉnh khác đến. Ảnh: HD

Gia đình, người thân nếu biết con em mình sinh hoạt tại Hội thánh này hoặc có tiếp xúc gần thì hãy vận động họ đi khai báo y tế càng sớm càng tốt.

Trường hợp không khai báo, nếu để xảy ra dịch bệnh lây lan ra cộng đồng thì phải chịu trách nhiệm theo các quy định.

Đối với các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh tạm dừng tiếp nhận khách tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hà Nội, TP.HCM cho đến khi có thông báo mới.