Bão số 2 suy yếu, mưa lớn diện rộng kéo dài ở Bắc bộ

Chiều 2-8, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và đi vào các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa. Sau đó, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào.



Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Tây Nguyên và Nam bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Khu vực Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù bão số 2 đã suy yếu nhưng hoàn lưu sau bão kết hợp với rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc bộ, nối với cơn bão Hagupit ở phía đông đảo Đài Loan nên mưa lớn ở Bắc bộ sẽ kéo dài đến khoảng ngày 8-8. Lượng mưa sẽ phổ biến 200-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.



Bão số 2 đã suy yếu thành vùng áp thấp, gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc bộ. Ảnh: NCHMF

Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến 16 giờ ngày 2-8, bão số 2 chưa gây thiệt hại gì về người, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vẫn đảm bảo an toàn.

Báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng cho biết đến 5 giờ sáng 2-8, có hai sự cố tàu thuyền xảy ra. Đó là một tàu cá ở Thanh Hóa bị hỏng máy, trôi dạt trên biển đã được lai dắt vào khu vực an toàn; một tàu cá ở Nghệ An đang neo đậu tránh trú bão bị sóng đánh chìm, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Tại cuộc họp bàn ứng phó với bão số 2 diễn ra sáng 2-8, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, đã yêu cầu khu vực đồng bằng theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, ngập úng, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêu úng. Đối với khu vực trung du và miền núi, các địa phương tăng cường theo dõi, giám sát vận hành kịp thời hồ chứa, đặc biệt lưu ý các hồ chứa nhỏ để đảm bảo an toàn cho người dân hạ du.

Ông Hoài cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo dõi, giám sát, có báo cáo kịp thời về việc vận hành hồ chứa theo quy trình đảm bảo an toàn, nhất là các hồ thủy điện nhỏ.

“Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi, cung cấp thông tin kịp thời tình hình mưa bão, chú ý theo dõi tình hình mưa lớn đang xảy ra ở Lào” - ông Hoài đề nghị.