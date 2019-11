Bộ Công an: 39 thi thể tại Anh đều là người Việt Nam

Tối 7-11, Bộ Công an chính thức thông tin về việc nhận dạng 39 thi thể trong container ở Anh.

Theo đó, sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20 giờ ngày 7-11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23-10 đều là người Việt Nam.

Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.



Bộ Công an Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.



Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân; đồng thời, phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.