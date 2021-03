Cà Mau: Nghiêm cấm cán bộ can thiệp, bỏ lỗi vi phạm giao thông

Bí thư tỉnh ủy Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải vừa có Công văn số 160-CV-TU triển khai yêu cầu của Ban thường vụ tỉnh ủy trong việc cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc về an toàn giao thông.



Công an Cà Mau báo cáo trước HĐND tỉnh Cà Mau hồi tháng 7-2020 có nội dung 18 cán bộ vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý. Ảnh: TRẦN VŨ.

Theo đó, Ban thường vụ tỉnh ủy Cà Mau nghiêm cấm mọi tổ chức cá nhân can thiệp dưới mọi hình thức làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm nồng độ cồn của các lực lượng chức năng.

Ban thường vụ cũng chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Cà Mau tuyệt đối không can thiệp, bao che cho tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ban thường vụ tỉnh ủy Cà Mau cũng chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các đoàn thể trực thuộc triển khai ngay các hoạt động để đảm bảo không vi phạm Luật giao thông, đặc biệt không lái xe khi có rượu, bia.



Các cán bộ, chiến sỹ, đảng viên khi vi phạm nồng độ cồn phải được xử lý nghiêm minh, đúng luật, đồng thời kiểm điểm hạ bậc thi đua, không khen thưởng cuối năm.

Thủ trưởng đơn vị nào có người vi phạm mà không xử lý nghiêm minh phải chịu trách nhiệm.

Việc vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe sẽ được đưa vào quy chế làm việc của cơ quan. Mọi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên đều phải viết cam kết về thực hiện nghiêm quy định không lái xe khi đã uống rượu, bia, chất kích thích.

Được biết, hồi tháng 7-2020, báo cáo trước HĐND tỉnh Cà Mau, Công an tỉnh này đưa ra con số 6 tháng đầu năm 2020 có 18 cán bộ vi phạm nồng độ cồn và đều bị xử lý theo quy định.