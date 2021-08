Ngày 25-8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện “Chương trình hạt gạo nghĩa tình với nhân dân” lần thứ 3.

Trong chương trình lần thứ 3 này, Công an tỉnh trao tặng 200 tấn gạo, 27 tấn cá và 20 tấn rau các loại hỗ trợ những hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn như gia đình hộ nghèo, người mất việc làm, không có thu nhập trong đợt dịch, những người đang ở nhà trọ bị thất nghiệp…





Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng quà cho các sinh viên các dân tộc, du học sinh Lào và Campuchia tại ký túc xá trường Đại học An Giang. Ảnh: CACC

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19tỉnh An Giang đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an và Quân đội đã kề vai sát cánh cùng các địa phương thực hiện truy vết nhanh, truy vết thần tốc để quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào.

Cạnh đó, lực lượng công an còn thực hiện “Chương trình hạt gạo nghĩa tình với nhân dân” đây là hoạt động góp phần cùng các cấp chính quyền thực hiện chính sách an sinh xã hộ, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh” – Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết tỉnh đang chuyển sang tình hình mới là từ bảo vệ người dân sang người dân phải tự bảo vệ mình; mỗi tổ dân phố, mỗi khóm ấp là pháo đài chống dịch mà trong đó mỗi người dân là một chiến sĩ trong phòng chống dịch bệnh tại địa phương mình.

Các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng có vai trọng trong công tác tuyên truyền trong giáo dân, tín đồ của mình trong tuyên truyền vận động giáo dân, tín đồ chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.



Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho người dân khó khăn ở huyện Chợ Mới

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cảm ơn các doanh nghiệp, mạnh thường quân đã kề vai sát cánh cùng chính quyền để chăm lo, hỗ trợ giúp chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện phương châm “Không để người dân nào gặp khó khăn, thiếu, đói” trong cuộc chiến này.

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xuống ngay các địa bàn mình phụ trách để thăm và trao tặng quà cho nhân dân.



Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xã Định Thành (huyện Thoại Sơn)