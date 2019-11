Nghi phạm vụ 39 thi thể trong container: Có thể bị xử sao?

Thủ tục đưa người tử nạn ở nước ngoài về Việt Nam Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 01/2011/TT-BNG quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, di hài, tro cốt về Việt Nam, những trường hợp sau đây thì thi hài, di hài, tro cốt có thể đưa về Việt Nam: Công dân Việt Nam có đăng ký thường trú tại Việt Nam; người Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thân nhân (cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, chồng, vợ, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ruột của người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại) thường trú tại Việt Nam; người nước ngoài thường trú tại Việt Nam. Nếu muốn đưa thi hài về Việt Nam an táng cần có các giấy tờ sau đây do cơ quan thẩm quyền nước sở tại cấp: (1) Giấy chứng tử; (2) Giấy chứng nhận kiểm dịch thi hài (không phải chết do bệnh truyền nhiễm); (3) Giấy chứng nhận bảo quản thi hài đúng quy chuẩn vận chuyển hàng không quốc tế (quan tài ba lớp: vải, gỗ, kẽm); Đối với lọ tro cốt: (1) Giấy chứng tử; (2) Giấy chứng nhận hỏa thiêu; (3) Giấy chứng nhận kiểm dịch (ở một số nước, giấy này và giấy chứng nhận hỏa thiêu là một). K.NGUYÊN