Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Dân giảm tín nhiệm địa phương

Chiều 11-6, Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin vụ xăng dầu giả Trịnh Sướng.



Tại cuộc họp báo, ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhìn nhận hành vi sản xuất xăng dầu giả kéo dài hơn hai năm của Công ty Phú Mỹ Hưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản của dân. Mặc dù cơ quan chức năng địa phương có kiểm tra nhưng không phát hiện được.

“Điều này ảnh hưởng lớn đến sự tín nhiệm của người dân đối với chính quyền địa phương tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh nhận thấy rõ sự yếu kém trong quản lý lĩnh vực xăng dầu thời gian qua. UBND tỉnh xin nhận trách nhiệm, khuyết điểm trước Chính phủ và nhân dân” - ông Hiểu nói.

Về trách nhiệm của sở, ngành, lãnh đạo địa phương, ông Hiểu cho hay là những người liên quan cũng sẽ được làm rõ trách nhiệm. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cương quyết xử lý những cán bộ, công chức nhà nước có liên quan, có sai phạm trong vụ này khi có kết luận của cơ quan chức năng.



Nhiều phóng viên báo, đài dự đưa tin về cuộc họp báo. Ảnh: T.VŨ

Trước mắt, tỉnh Sóc Trăng thành lập tổ công tác kiểm tra các đại lý xăng dầu trên địa bàn tỉnh để xử lý các trường hợp còn tồn xăng dầu giả nhằm sớm ổn định tình hình cung ứng xăng dầu cho các đại lý và người tiêu dùng.

Trả lời các PV tại cuộc họp báo, tỉnh Sóc Trăng xác nhận ông Trịnh Sướng từng tặng cho tỉnh tám xe cứu thương, đài thọ nhiều cán bộ đương chức và hưu trí đi tham quan, học tập ở nước ngoài. Một phó giám đốc Sở Công Thương kiêm chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng (năm 2016) đã vay của ông Trịnh Sướng 600 triệu đồng. Trước khi bị bắt, ông Trịnh Sướng được tỉnh tặng bằng khen là doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc...

Ông Lê Văn Hiểu phân trần: Lúc ông Sướng tặng xe, đài thọ cán bộ đi nước ngoài, được tặng bằng khen... tỉnh không biết ông có hoạt động sản xuất xăng giả. “Còn việc vay tiền thì phó giám đốc Sở Công Thương giải thích là vợ của hai người có mối quan hệ thân quen. Ông này cũng đã bị kiểm điểm, hiện đang chờ hưu” - ông Hiểu nói.

Trước khi họp báo, nhiều PV đến khu xăng dầu bị khám xét của ông Trịnh Sướng ghi hình thì bị bảo vệ ngăn cản; các cây xăng liên quan đến ông Trịnh Sướng đều đã lột bỏ những bảng hiệu có logo liên quan.

Sóc Trăng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hệ thống cây xăng trên địa bàn nhằm ổn định nguồn cung phục vụ nhân dân, không để có biến động và không để người dân mua nhầm xăng giả…

Theo tìm hiểu, năm 1996, ông Sướng thành lập Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng, chuyên kinh doanh xăng dầu. Năm 2015, công an phạt ông Sướng 50 triệu đồng vì hành vi mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện cửa hàng xăng dầu do ông quản lý ở Gia Nghĩa bán xăng giả nên mở rộng điều tra.

Công an xác định từ năm 2017, ông Sướng cùng đồng phạm đã chi 3.000 tỉ đồng để mua dung môi pha với xăng kém chất lượng thành xăng E5, RON 92, RON 95 giả. Mỗi tháng họ đưa ra thị trường khoảng 6 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng.

Theo kết quả giám định, số xăng giả thu giữ đều không đảm bảo chất lượng, có thể làm hỏng động cơ xe…