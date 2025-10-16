Thời tiết ngày 16-10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa giông nhiều nơi 16/10/2025 07:31

Thời tiết ngày 16-10: Dự báo thời tiết từ đêm 16/10 đến ngày 21/10, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác, có nơi có giông. Các khu vực khác phổ biến có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 16/10 đến ngày 21/10, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác, có nơi có giông.