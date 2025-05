Tỉnh Long An thống nhất mở rộng cao tốc TP.HCM – Mỹ Thuận lên 8 làn xe 27/05/2025 15:51

(PLO)- Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa chấp thuận chủ trương mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận với quy mô 8 làn xe, nhiều nút giao và trạm dừng được nâng cấp.

Ngày 27-5, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết đã thống nhất đề xuất quy mô đầu tư xây dựng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận đoạn qua địa phận tỉnh Long An của đơn vị tư vấn và nhà đầu tư.

Theo báo cáo của Tập đoàn Đèo Cả, toàn bộ phần tuyến mở rộng cao tốc sẽ đi trùng với cao tốc hiện hữu, đảm bảo tuân thủ các quy định và quyết định phê duyệt trước đó.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương Mỹ Thuận dự kiến nâng cấp lên 8 làn xe và hai làn dừng khẩn cấp. Ảnh: HUỲNH DU

Trong giai đoạn 1, dự án sẽ nâng cấp tuyến đường lên 8 làn xe cao tốc và bổ sung hai làn dừng khẩn cấp nhằm tăng cường khả năng thông hành, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc, tai nạn.

Nút giao vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ được mở rộng để đạt quy mô 8 làn xe. Ảnh: HD

Đáng chú ý, đoạn tuyến qua tỉnh Long An sẽ được đầu tư mở rộng đồng bộ các nút giao then chốt. Cụ thể, các nút giao với các tuyến ĐT.818, Vành đai 3, Vành đai 4 (ĐT.830 hiện hữu) và nút giao Tân An sẽ được xây dựng mới hoặc nâng cấp mở rộng.

Các cầu tại các nút giao này cũng được thiết kế mở rộng, đảm bảo đồng bộ với toàn tuyến sau khi hoàn thành.

Nút giao Tân An trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ nâng cấp hoàn thiện các nhánh Ramp kết nối với QL.62 hiện hữu. Ảnh: HUỲNH DU

Một hạng mục quan trọng khác là trạm dừng nghỉ tại Km28+200 sẽ được nâng cấp lên quy mô khoảng 42,1 ha, trong đó phần mở rộng bên trái là 21,3 ha và bên phải là 20,8 ha.

Trạm dừng nghỉ tại Km28+200 sẽ được nâng cấp lên quy mô khoảng 42,1 ha. Ảnh: HD

Ngoài ra, tuyến đường gom cấp V sẽ được đầu tư nhằm bảo đảm kết nối giao thông dân sinh, đồng thời vuốt nối hợp lý các điểm giao cắt giữa đường gom và tuyến chính.

Các giao cắt giữa đường gom và tuyến chính cao tốc sẽ được nâng cấp phù hợp. Ảnh: HD

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, việc thống nhất chủ trương đầu tư là phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng của tỉnh. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thủ Thừa để rà soát hệ thống đường gom, đồng thời điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại khu vực trạm dừng nghỉ cho phù hợp thực tiễn.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông trên quốc lộ 1. Ảnh: HD

Dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông trên Quốc lộ 1, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, lưu thông giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.