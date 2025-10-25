Tổ chức giải chạy gây quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo ở Lâm Đồng 25/10/2025 16:02

(PLO)- Giải chạy Marathon Liên Minh Group mở rộng 2025 với thông điệp Mỗi bước chân – Một ước mơ , gây quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo.

UBND Tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đồng ý về việc tổ chức Giải chạy Marathon Liên Minh Group mở rộng 2025.

Theo đó, Giải chạy do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tập đoàn Liên Minh Đà Lạt tổ chức sẽ diễn ra vào sáng ngày 16-11-2025, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Với thông điệp Mỗi bước chân – Một ước mơ, chương trình hướng đến mục tiêu gây quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học Lâm Đồng.

Giải chạy Marathon Liên Minh Group mở rộng 2025 hướng đến mục tiêu gây quỹ học bổng dành cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học Lâm Đồng.

Mỗi vận động viên hoàn thành đường chạy sẽ được Liên Minh Group thay mặt đóng góp 100.000 đồng vào quỹ. Tất cả số tiền quyên góp sẽ được dùng để trao học bổng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục hành trình đến trường.

Giải chạy năm nay quy tụ hàng nghìn người tham gia đến từ nhiều lĩnh vực: sinh viên, học sinh, doanh nhân vận động viên, các mạnh thường quân.

Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe và tái tạo năng lượng, người tham gia còn có cơ hội giao lưu, kết nối và truyền cảm hứng sống đẹp, sống khoẻ đến cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ, mỗi bước chạy là một lời nhắn gửi về trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái.

Người tham gia có thể đăng ký miễn phí tại trang thông tin chính thức của Liên Minh Group https://www.lienminhland.com/marathon

Ban tổ chức dành tặng 5.000 slot miễn phí cho những người đăng ký trước ngày 10-11-2025.

Thời gian nhận Race Kit: từ ngày 1-11 đến 10-11-2025 tại Văn phòng Liên Minh Group, số 1K Yersin, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.