Trả lương viên chức theo năng lực, vị trí: Thu hút nhân tài, ngăn chảy máu ‘chất xám’ 18/08/2025 07:19

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi), dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10. Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo đã đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, đề xuất tuyển dụng, quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm, hướng tới bỏ quy định xếp lương gắn với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Đây được coi là bước đột phá trong cách trả lương viên chức góp phần thu hút nhân tài cho khu vực công, hạn chế ‘chảy máu chất xám’ từ khu vực công sang khu vực tư. Tiến sĩ Nguyễn Đức Quyền, chuyên gia về Quản lý công trao đổi với PLO về vấn đề này.