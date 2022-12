Vai trò của chất xơ với người mắc bệnh tiểu đường

(PLO)- Các chất xơ vào trong dạ dày kéo dài thời gian lưu giữ thức ăn, kéo dài thời gian hấp thu glucose tại ống tiêu hóa, làm giảm việc tăng nhanh lượng đường trong máu sau khi ăn.

Chất xơ là một thành phần của thực phẩm, chúng có nguồn gốc thực vật mà cơ thể không tiêu hoá được. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, chất xơ có vai trò quan trọng trong điều trị và phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Theo Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, bệnh tiểu đường là một bệnh do đường trong máu tăng cao. Bệnh do thiếu insulin hoặc do giảm tác dụng của Insulin trong cơ thể.

Theo đó, với chế độ ăn uống hợp lý có thể góp phần giữ bình thường lượng đường trong máu. Thực phẩm có chất xơ có nhiều khả năng bình thường hoá đường trong máu, giảm đường sau bữa ăn, tăng công hiệu của insulin.

Cụ thể, các chất xơ vào trong dạ dày sẽ kéo dài thời gian lưu giữ thức ăn, kéo dài thời gian hấp thu glucose tại ống tiêu hóa, giảm việc tăng nhanh glucose máu sau ăn và có tác dụng tiết kiệm insulin trong máu. Bên cạnh đó, các chất xơ tan trong nước (pectin, glucomannan, guagum, β-glucan...) có tác dụng giảm hấp thu của cholesterol.

Các chất xơ không tan có tác dụng giữ nước, chống táo bón, có hiệu quả trong việc phòng chống ung thư đại tràng. Hơn nữa, các thực phẩm có nhiều xơ cũng tăng lượng protein thực vật, giúp giảm cholesterol.

