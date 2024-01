Vụ Việt Á: Viện kiểm sát trích bút lục lời khai "đếm tiền mòn vân tay"

Chiều muộn 9-1, trong phiên tòa Việt Á, đại diện VKS đã phát biểu ý kiến đối đáp với các luật sư, bị cáo.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Kit test ông Hùng

Trong phần bào chữa cho các bị cáo, luật sư nhắc đến bối cảnh của vụ án, theo VKS mọi người đều hiểu rõ bối cảnh của vụ án, trong tình hình dịch bệnh. Do đó, VKS rất thận trọng vì phạm vi vụ án rất lớn, thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực trung ương theo dõi; VKS đã phân công công tác, ủy thác điều tra cho công an các tỉnh phối hợp điều tra sai phạm ở các tỉnh, các cơ sở y tế… Có 19 tỉnh xảy ra sai phạm; trong đó bị cáo ở 4 tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương, Nghệ An được xét xử trong phiên tòa này, các tỉnh còn lại cáo trạng có nêu.

Về mức án, đại diện VKS cho biết đã rất cân nhắc về mức án đề nghị đối với các bị cáo. Nhiều luật sư nói mức án mà đại diện VKS đề nghị là nghiêm khắc, nhưng theo đại diện VKS, các bị cáo bị truy tố 5 nhóm tội với khung hình phạt rất cao, cao nhất tới mức tử hình.

“Chúng tôi xác định công là công, tội là tội” - đại diện VKS phát biểu.

“Vụ án này gây thiệt hại rất lớn đến Ngân sách Nhà nước. Ngân sách Nhà nước chính là tiền thuế của nhân dân nộp vào.

Biết là các bị cáo có công, nhưng sai phạm thì phải xử lý, nếu không có sai phạm có lẽ các bị cáo đã được tặng bằng khen. Các bị cáo cần thấy rõ hành vi sai phạm của mình” - đại diện VKS nói tiếp.

Về tội danh, các luật sư không có ý kiến gì nên đại diện VKS không đối đáp.

Đối với ý kiến bào chữa cho bị cáo Trịnh Thanh Hùng, vụ phó Bộ KH&CN, đại diện VKS khẳng định, CQĐT đã thu thập được rất nhiều nội dung tin nhắn mà các bị cáo đã nhắn cho nhau. Có nhiều nội dung liên quan đến vụ án.

Trong đó, bị cáo Hùng và Phan Quốc Việt khi nhắn tin với nhau thì vẫn gọi là “kit test của ông Hùng đấy”. Theo đại diện VKS, bị cáo Hùng đã rất có công đưa kit test từng bước được bán thương mại.

Đại diện VKS trích đọc các bút lục là nội dung một số tin nhắn mà ông Hùng và Phan Quốc Việt nhắn tin cho nhau, trong đó có nội dung: “Đi làm Chứng minh thư đi, không là mòn hết vân tay”. Về nội dung tin nhắn này, bị cáo Hùng từng giải thích rằng: “Do đếm tiền nhiều mà mòn vân tay”

“38 bị cáo ở đây đã thể hiện rất rõ bức tranh về những sai phạm xảy ra ở thời Covid" - vị đại diện VKS nhận xét.

Tham gia phòng chống dịch để thu lợi bất chính

Đối đáp với phần bào chữa của luật sư của bị cáo Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ KH&CN, đại diện VKS khẳng định, về số tiền mà bị cáo Tạc được Phan Quốc Việt đưa cho, đại diện VKS đã thẩm vấn rất kỹ bị cáo.

Ban đầu bị cáo Việt cũng như nhiều bị cáo không thành khẩn khai báo ngay mà phải qua đấu tranh nhiều lần, bằng nhiều biện pháp. Bản thân bị cáo Việt cũng thừa nhận trước đó chỉ khai đưa 100 triệu đồng để có lợi.

Luật sư của bị cáo Tạc cho rằng Phan Quốc Việt không thể mang số tiền lớn từ Đà Nẵng ra Hà Nội để đưa cho ông Tạc, nhưng trên thực tế, bị cáo Việt đã mang cả triệu USD từ TP.HCM ra Hà Nội để hối lộ.

Theo đại diện VKS, cả bị cáo Phan Quốc Việt và Phạm Công Tạc đều có nhiều lời khai về việc đưa và nhận tiền. Tuy nhiên CQĐT sử dụng lời khai của bị cáo Việt sau khi đối chiếu khớp với các dữ liệu điện tử khác.

Tiếp tục đối đáp với các luật sư, bị cáo, vị đại diện VKS thứ hai nhấn mạnh nhóm bị cáo ở bộ ngành đã thông đồng cấu kết với các bị cáo khác, liên lạc, hỗ trợ, tác động cơ quan, cá nhân khác giúp Việt Á có được giấy phép, sản xuất, bán được test xét nghiệm.

“Việt Á, Phan Quốc Việt tham gia phòng chống dịch là để thu lợi bất chính nên không thể xem xét có công chống dịch như các luật sư đề nghị” - đại diện VKS nói.

Đại diện VKS cũng cho biết đã cân nhắc về tình tiết tăng nặng “lợi dụng dịch bệnh”, cuối cùng VKS đã không đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết này, thể hiện sự nhân văn.

Ngoài ra, các luật sư, bị cáo trình bày một số tình tiết giảm nhẹ khác như thành tích, hoàn cảnh khó khăn…, VKS đề nghị HĐXX xem xét và áp dụng theo quy định.

BÙI TRANG