Xem talkshow 'Ngăn ngừa hậu quả từ trò chơi độc hại trên Internet' 08/10/2025 19:10

(PLO)- Trước thực trạng nhiều vụ việc đau lòng xuất phát từ các trò chơi trực tuyến độc hại, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến “Ngăn ngừa hậu quả từ trò chơi độc hại trên Internet”, nhằm chia sẻ giải pháp, định hướng và nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh và nhà trường trong việc bảo vệ giới trẻ trước các cám dỗ nguy hiểm trên mạng.

Trong những năm gần đây, không ít vụ án đau lòng đã xuất phát từ việc sa đà vào các trò chơi trực tuyến độc hại. Từ những câu chuyện thương tâm ấy, có thể thấy rõ tác động tiêu cực của các trò chơi biến tướng trên môi trường mạng: làm méo mó nhận thức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý thanh thiếu niên và thúc đẩy những hành vi lệch chuẩn.

Trước thực tế đó, nhiều phụ huynh và bạn đọc bày tỏ lo ngại, băn khoăn khi hệ sinh thái các trò chơi giải trí trên Internet ngày càng bùng nổ: một mặt mang lại niềm vui, khả năng kết nối và giải trí cho con em họ, nhưng mặt khác lại tiềm ẩn không ít nguy cơ và rủi ro. Xuất phát từ mối quan tâm ấy, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Ngăn ngừa hậu quả từ trò chơi độc hại trên Internet”, nhằm cảnh báo, chia sẻ và định hướng các giải pháp thiết thực giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng cho giới trẻ, phụ huynh, nhà trường và các cơ quan quản lý.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời gồm:

- Thạc sĩ Phan Thế Hải, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển năng lực Thành Nhân

- Thạc sĩ - Luật sư Lê Viết Kỳ, Phó trưởng phòng Luật sư Liên Phương

- Thạc sĩ - Luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty luật TNHH MTV Thiên Hương

Tại buổi giao lưu, các chuyên gia đã cùng trao đổi về tác động của các trò chơi biến tướng, những “thử thách tử thần” trên mạng, cũng như trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cơ quan quản lý trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc.