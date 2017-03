4 phu vàng tử vong vì bị ngạt khí hầm lò ​

Theo đó, khoảng 17 giờ chiều 12-4, một nhóm phu vàng đang khai thác vàng dưới đường hầm sâu ở lòng đất, thuộc thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) thì bất ngờ ngạt khí. Sau đó, các phu vàng lao xuống hầm vàng để cứu nhưng gặp phải luồng khí độc nên không thể tiếp cận được các nạn nhân.



Ảnh CTV

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nam Giang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và các đội ngũ y bác sĩ đã khẩn trương đến hiện trường tham gia cứu nạn và đưa được 5 nạn nhân ra ngoài. Trong đó, 4 người đã tử vong đều ở tỉnh Nghệ An, một người đang được cấp cứu ở bệnh viện huyện.



Ông Alăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, cho biết thông tin ban đầu là khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì phía chính quyền địa phương nghe tin và trình báo. Ngay sau đó thì lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để giải cứu nạn nhân. Theo đó, ban đầu có bảy người đào hầm để khai thác vàng. Khi sự việc xảy ra, hai người nhanh chân chạy khỏi, năm người gặp luồng khí độc nên không kịp thoát ra. Sau đó, phía lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đến giải cứu kịp thời một người, bốn người còn lại không may tử vong. Lực lượng pháp y đã khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.