Cần lắm một lời xin lỗi nhân văn

Hàng loạt những thông tin “hậu trường” của các thành viên đội tuyển được bạn đọc đón nhận, bình luận sôi nổi. Nhiều bạn đọc có cùng thắc mắc “thành viên U-23 hình thành từ đâu? Công lao do ai đào tạo?”, “Mong lắm những thế hệ trẻ được đào tạo bài bản, chúng ta sẽ còn tiến xa.”



Việc hãng bay VietJet tổ chức biểu diễn bikini trên chuyến bay đón đội tuyển U-23 Việt Nam về nước đa số dư luận đều phản đối, góp ý về cách quảng bá thương hiệu phù hợp hơn. Sau đó hãng đã đưa ra lời xin lỗi và phải chịu mức phạt 40 triệu đồng.

Thông tin sẽ lập tổ đặc biệt chống tội phạm từ “bên trong” cũng khiến bạn đọc quan tâm. “Không gì nguy hiểm bằng một người nắm rõ luật lại vi phạm luật. Khi đó mỗi bước đi của họ sẽ được xóa dấu vết cẩn thận”, “Sự quyết liệt của Chính phủ trong phòng chống tội phạm như trên là điều tốt cho vận nước, cho dân”, bạn đọc góp ý.

Nhiều hoạt động cũng diễn ra trong tuần kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân. Theo bạn đọc Xuân Nghĩa: “Những hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa này sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về những ngày tháng hào hùng của dân tộc. Trân trọng và cảm phục lớp cha anh đi trước đã cống hiến cả cả tuổi thanh xuân cho cho sự nghiệp cách mạng.”



Hình ảnh vụ bêu dâm đang khiến dư luận bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Cuối tuần, vụ việc nổi cộm là Bêu danh người mua, bán dâm xảy ra ở thị trấn Dương Đông, Phú Quốc. Bạn đọc bức xúc bình luận: “Không thể tin và hiểu nổi những hình ảnh trong clip này. Việc công an đưa người mua, bán dâm ra bêu tên trước chỗ đông người là sỉ nhục, xúc phạm họ”, “Có quy định pháp luật nào cho phép việc công khai danh tính, hình ảnh người mua, bán dâm hay không?”, “Việc làm của Công an thị trấn Dương Đông là chưa phù hợp quy định pháp luật. Đề nghị cơ quan công an cấp trên phải nhanh chóng xử lý những cá nhân sai phạm và có giải pháp xin lỗi sao cho nhân văn với những người đã bị bêu danh.”