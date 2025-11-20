Sự cố sai điểm IELTS: Một thay đổi nhỏ có thể kéo theo biến động cực lớn 20/11/2025 10:37

(PLO)- Hàng loạt hồ sơ dùng điểm IELTS để xét tuyển, xét tốt nghiệp đại học, cao học, nghiên cứu sinh và đi du học... phải rà soát lại sau sự cố kỹ thuật, kéo theo nhiều hệ lụy.

Sau vụ điểm thi IELTS bị điều chỉnh, nhiều trường đại học đang khẩn trương rà soát lại các thí sinh đã sử dụng điểm IELTS để xét tuyển hoặc tốt nghiệp; đồng thời trường chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Không phải là một sai sót nhỏ

Cho dù được bao biện bằng “sự cố kỹ thuật nội bộ” thì những sai sót này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức IELTS mà còn gây nhiều hệ lụy cho cá nhân, tổ chức có liên quan.

Với sai sót 1% tổng số lượt thi thì ước tính từ năm 2023 đến nay sẽ có khoảng 1.500 - 1.800 trường hợp nhận điểm bài thi không chính xác.

Đơn vị tổ chức thi IELTS xác nhận, sự cố kỹ thuật đối với các bài thi thực hiện trong giai đoạn giữa năm 2023 đến tháng 9-2025 đã khiến nhiều thí sinh nhận về kết quả không chính xác. Cụ thể, điểm của một hoặc cả hai kỹ năng Nghe/ Đọc của một số thí sinh tăng/ giảm so với kết quả đã nhận được.

Tổ chức IELTS đề xuất hai phương án giải quyết cho thí sinh bị ảnh hưởng, bao gồm: hoàn lệ phí thi hoặc được thi lại miễn phí. Hạn chót thí sinh xác nhận là trước ngày 1-5-2026. Dù theo hình thức nào, các trường hợp sẽ được xử lý trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin.

Đơn vị tổ chức cũng nhấn mạnh bảng điểm cũ không còn giá trị sử dụng sau khi đã phát hành bảng điểm chính thức mới. Số điểm được điều chỉnh phổ biến dao động từ 0,5 - 1 điểm; có trường hợp được tăng điểm nhưng cũng có trường hợp bị giảm điểm.

Tổ chức IELTS cho hay khiếm khuyết này chỉ ảnh hưởng tới chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu. Hiện sự cố đã được khắc phục hoàn toàn và các biện pháp bảo vệ bổ sung đã được áp dụng nhằm ngăn chặn sự cố tái diễn.

Dựa trên dữ liệu từ các trung tâm khảo thí, tính từ năm 2023 đến năm 2025 thì mỗi năm có khoảng 50.000-60.000 thí sinh Việt Nam tham gia kỳ thi IELTS. Con số này tăng đều qua các năm, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên và người đi làm. Như vậy, với sai sót 1% tổng số lượt thi thì ước tính từ năm 2023 đến nay có khoảng 1.500 - 1.800 trường hợp nhận điểm bài thi không chính xác.

Cũng theo dữ liệu từ các trung tâm khảo thí, mục đích phổ biến nhất của việc sử dụng chứng chỉ IELTS là để xét tuyển, xét tốt nghiệp, xin đi du học và xin việc làm; trong đó mục đích xét tuyển, xét tốt nghiệp đại học, cao học, nghiên cứu sinh và đi du học chiếm tỉ trọng rất lớn.

Đứng trước thông tin này, hàng loạt trường đại học đã rà soát hồ sơ nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong quy trình tuyển sinh và công nhận kết quả học tập. Tuy nhiên, đi tìm điểm cân bằng giữa tuân thủ quy định pháp luật với bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học là một bài toán nan giải mà tự thân các trường khó có thể giải quyết thấu đáo.

Tác giả - PGS.TS Cao Vũ Minh - hiện là Trưởng bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế -Luật, ĐHQG TP.HCM

Có thể dẫn tới chuỗi hệ quả lớn

Theo quy định của pháp luật giáo dục đại học thì quy trình cấp bằng đại học ở Việt Nam thường bao gồm 4 bước sau.

Bước 1: hoàn thành chương trình đào tạo. Theo đó, sinh viên phải hoàn thành tất cả môn học theo chương trình đào tạo, đạt đủ số tín chỉ theo quy định cũng như hoàn thành các yêu cầu khác như thực tập, khóa luận tốt nghiệp...

Bước 2: xét tốt nghiệp. Nhà trường sẽ kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của sinh viên (điểm số, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học...). Sau đó, Hội đồng xét tốt nghiệp họp và công nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Bước 3: ra quyết định công nhận tốt nghiệp. Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện. Danh sách sinh viên tốt nghiệp được công bố chính thức.

Bước 4: cấp bằng và bảng điểm. Nhà trường in và phát bằng tốt nghiệp đại học, kèm bảng điểm toàn khóa.

Không phải lần đầu sai sót Sai sót của các tổ chức, đơn vị liên quan đến thi IELTS không phải lần đầu và không phải không gây bức xúc trong dư luận. Trước đó, từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2022, Công ty IDP đã liên kết tổ chức thi IELTS cho 67.195 người, cấp 66.153 chứng chỉ IELTS, trong đó có 56.230 chứng chỉ chưa được cấp phép. Hồi tháng 5-2024, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có Kết luận thanh tra về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH British Council Việt Nam (thường gọi là Hội đồng Anh). Qua đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kết luận, thời điểm trước khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết tổ chức thi thì Hội đồng Anh cũng đã cấp hơn 52.556 chứng chỉ IELTS sai quy định.

Như vậy, chuẩn đầu ra về ngoại ngữ là một trong những điều kiện phải đáp ứng để được cấp bằng đại học. Nếu khi xét tốt nghiệp mà sinh viên đạt đủ điểm IELTS và đã nhận bằng tốt nghiệp mà nay bị giảm điểm xuống thì xem như chưa đáp ứng điều kiện tốt nghiệp. Trong trường hợp này, về nguyên tắc, nhà trường phải thu hồi bằng tốt nghiệp.

Tuy nhiên, việc làm này tiềm ẩn nguy cơ rất cao vì ảnh hưởng lớn đến người học, đặc biệt là khi họ đã dùng bằng tốt nghiệp đại học để được tuyển dụng làm việc hoặc xin học ở những bậc học cao hơn. Chỉ cần một động thái thiếu chuẩn mực có thể dẫn tới hiệu ứng domino - một thay đổi nhỏ có thể kéo theo biến động cực lớn. Khi đó, việc giải quyết không đơn giản chỉ là hoàn lệ phí thi hoặc được thi lại miễn phí như cách đề xuất của Tổ chức IELTS.

Những hậu quả khó khắc phục

Một khó khăn khác có thể phát sinh là thiếu dữ liệu tổng thể để đối chiếu. Đơn vị cấp chứng chỉ IELTS chỉ cung cấp thông tin cho người dự thi. Những người được tăng điểm chắc chắn sẽ gửi chứng chỉ mới, còn những người bị giảm điểm thì thường không nộp lại điểm bởi như vậy sẽ gây nhiều bất lợi cho họ. Trong những trường hợp này, nhà trường, đơn vị tuyển dụng sẽ không thể có đủ dữ liệu để kiểm tra, đối chiếu.

Sâu xa hơn, việc trả kết quả sai trong các kỳ thi IELTS hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tính công bằng bởi trong tuyển sinh, tuyển dụng, những ứng viên có điểm thi IELTS cao hơn sẽ có nhiều lợi thế hơn.

Trường hợp ứng viên có điểm IELTS cao hơn được chọn mà nay giảm điểm xuống đến mức thấp hơn những người không được chọn thì vô hình trung lại lấy đi cơ hội của những người xứng đáng hơn. Trong trường hợp này, người đậu thành rớt, nhưng người rớt cũng không còn khả năng đậu. Vì vậy, hậu quả từ sự bất cẩn này là rất lớn. Nó đảo lộn mọi kết quả và làm cho việc khắc phục hậu quả trở nên vô vọng.

Đành rằng các tổ chức, đơn vị liên quan để thi IELTS có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn, thậm chí bị đình chỉ hoạt động do các sai phạm của mình, nhưng hậu quả gây ra cho xã hội là rất khó khắc phục.

Do đó, công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cần được chú trọng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra cần phải được thực hiện một cách nghiêm minh nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong thi cử, sử dụng kết quả chứng chỉ ngoại ngữ.