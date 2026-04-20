Cần giải pháp quyết liệt để trị nạn bạo hành phụ nữ! 20/04/2026 11:54

(PLO)- Bạo hành đối với phụ nữ không phải là vấn nạn mới, nhưng ngày càng bị “bình thường hóa” vì sự thờ ơ của xã hội và định kiến đổ lỗi cho nạn nhân.

Trong thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ bạo lực gia đình gây bức xúc dư luận, khi những ông chồng ngang nhiên đánh đập vợ tàn bạo giữa thanh thiên bạch nhật.

Vấn nạn này không mới nhưng vẫn tồn tại dai dẳng trong xã hội và cho thấy tình trạng bạo hành đối với phụ nữ ở Việt Nam vẫn là một trong những vấn đề xã hội cần quan tâm. Nếu theo dõi mạng xã hội một cách thường xuyên, chúng ta sẽ thấy không ít những hình ảnh, clip ghi cảnh phụ nữ bị đàn ông hành hung xuất hiện tương đối nhiều.

Điều đáng chú ý là có hơn phân nửa phụ nữ bị bạo hành cho biết họ bị bạo hành trước sự chứng kiến của trẻ em. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, bởi trẻ em là nhóm đang được xã hội hóa, tức đang được uốn nắn, học hỏi các khuôn mẫu hành vi, lối ứng xử để hội nhập vào đời sống xã hội sau này.

Việc các em chứng kiến bạo lực giữa người lớn với nhau, giữa đàn ông đối với phụ nữ sẽ khiến các em dễ trở thành người bạo hành hoặc nạn nhân bị bạo hành hoặc thờ ơ khi chứng kiến bạo hành trong tương lai. Lý do là các em vô hình trung đã nhập tâm, học hỏi, bắt chước các khuôn mẫu hành vi trước đó từ người lớn.

Một điều dễ nhận thấy trong văn hóa của Việt Nam, khi chứng kiến phụ nữ bị bạo hành, có một bộ phận không nhỏ người dân lại quy trách nhiệm về cho nạn nhân (tức phụ nữ) như là nguyên nhân gây ra tình trạng bạo hành, dù rõ ràng phía phải chịu trách nhiệm đó là người thực hiện hành vi bạo hành. Kiểu suy diễn dễ thấy nhất là "có thế nào thì mới bị chồng đánh", "nếu ngoan, hiền, chiều chồng thì làm gì bị đối xử như vậy"... Chính sự đổ lỗi cho nạn nhân đã dẫn đến sự thờ ơ, không can thiệp từ phía những người chứng kiến và điều này khiến cho nạn nhân, tức phụ nữ, phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn.

Do đó, cần phải có giải pháp quyết liệt để kéo giảm tình trạng bạo hành đối với phụ nữ, trong đó có việc xử lý nghiêm các vụ bạo hành, hạn chế những hình ảnh bạo hành trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời, xã hội cần phải thay đổi nhận thức về việc phụ nữ bị bạo hành, xem họ là nạn nhân cần được bảo vệ chứ không phải là nguyên nhân gây ra tình trạng bạo hành.