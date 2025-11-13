Bài học đắt giá từ việc cho bạn mượn xe 13/11/2025 18:19

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can Hoàng Trung Dũng (17 tuổi, học sinh một Trường THPT ở tỉnh Lào Cai) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tối 7-10, Hoàng Trung Dũng cho bạn là Đỗ Mạnh Dũng (15 tuổi, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Văn Bàn) mượn xe máy để đi đón bạn khác. Khi đang chở người, Mạnh Dũng gây tai nạn khiến bạn tử vong vì chấn thương sọ não.

Dưới sự chứng kiến của người đại diện hợp pháp của em Hoàng Trung Dũng, cơ quan công an đã tống đạt các quyết định. Ảnh: CA

Theo quy định tại Điều 12 BLHS, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm (trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác). Trong khi đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng về một số tội danh (không bao gồm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ).

Vì vậy, Đỗ Mạnh Dũng (15 tuổi) không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngược lại, Hoàng Trung Dũng (17 tuổi), người giao xe đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi vi phạm nên bị khởi tố.

Theo Điều 264 BLHS, Hoàng Trung Dũng có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm vì giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả chết người. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng.

Vụ việc ở Lào Cai không phải là trường hợp hiếm. Đã có những vụ cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi, để rồi khi con gây tai nạn chết người, chính cha hoặc mẹ phải đối diện với trách nhiệm hình sự.

Những vụ án như vậy không chỉ làm đau lòng một gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng, rằng chỉ một hành động cho mượn xe thiếu suy nghĩ cũng có thể biến một em học sinh thành bị can.

Công an tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Đây là bài học sâu sắc cho phụ huynh, nhà trường và các em học sinh”. Quả thật, nhiều cha mẹ vẫn coi nhẹ việc con đi xe máy khi chưa đủ tuổi, xem đó là chuyện bình thường. Một số thậm chí còn tự giao chìa khóa, cho con tập đi xe “cho quen”.

Nhưng pháp luật không có khái niệm “cho quen”, mà chỉ có quy định cụ thể về độ tuổi, điều kiện và trách nhiệm. Khi tai nạn xảy ra, sự hối hận muộn màng không thể cứu được sinh mạng đã mất và càng không xóa đi hậu quả pháp lý mà người liên quan phải gánh.

Tai nạn giao thông do người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện đang ngày càng gia tăng. Một phần nguyên nhân đến từ sự buông lỏng giám sát của gia đình và thiếu giáo dục pháp luật trong trường học.

Trước thực tế này, các bậc phụ huynh cần kiên quyết không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện; nhà trường cần lồng ghép giáo dục pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông vào sinh hoạt ngoại khóa.

Một lời nhắc, một sự nghiêm khắc hôm nay có thể ngăn một bi kịch ngày mai. Đừng để hành động cho bạn mượn xe một lát biến thành án tù và nỗi day dứt suốt đời. Pháp luật không khắt khe, pháp luật chỉ đòi hỏi sự trách nhiệm và ý thức đúng mực của mỗi người.