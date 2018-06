Sau sự kiện trên, bộ trưởng Bộ Công an về Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối.



Bạn đọc Nguoimientay bức xúc, lòng yêu nước là đáng trân trọng, ai cũng có nhưng những kiểu và cách làm vừa qua của một số người quá khích là không thể chấp nhận được. Yêu nước mà phá hoại tài sản nhà nước, làm bị thương đồng bào của mình thì sao gọi là yêu nước được.

Nhiều bạn đọc cũng mong muốn các cơ quan chức năng cần có cách tuyên truyền sâu rộng đến tất cả đối tượng, tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách đầy đủ nhất.

Việc Quốc hội thống nhất lùi thời điểm xem xét các dự án luật đặc khu đến tháng 10-2018 cũng làm cho giới kinh doanh, cò đất ở Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Long Thành rơi vào cảnh chợ chiều, không còn tình trạng sáng sôi, chiều sốt vì giá đất. Tình trạng trên được nêu trên hai bài viết “Cò đất đồng loạt rút khỏi Phú Quốc” và “Dân đầu cơ đất tháo chạy khỏi Bắc Vân Phong”.

Bạn đọc Utnho cho biết tôi là dân ở Phú Quốc chính gốc đây. Cả mấy tháng nay không chỉ gia đình tôi mà cả cái huyện đảo này nó ồn ào, sôi sục cả ngày lẫn đêm vì sốt đất. Nay nghe người này bán đất được 5 tỉ, người kia 8 tỉ, mai nghe bán lại lời cả chục tỉ… Mơ cũng không thể tin nổi tự nhiên có cả đống tiền trong tay. Có tiền mà không biết cách làm ăn, tính toán thì tiền núi ăn cũng hết. Giờ nghe Quốc hội lùi chưa thông qua luật đặc khu, đất hết sốt, mọi việc trở lại yên bình cho bà con tập trung làm ăn kiếm sống chứ bị cuốn vô cái vòng sốt đất thì làm ăn gì nổi.

Còn bạn MinhNguyet dự báo sau cơn sốt đất này sẽ phát sinh nhiều hệ lụy, khó khăn cho nhiều người. Giới “cò con, cò cha” cũng ôm được một mớ tiền rồi bay mất dạng khi hết sốt. Giới đầu tư thì giờ đứng ngồi không yên vì đã trót mạnh tay đổ vốn vào đất để lướt sóng, không biết lướt được bao nhiêu, giờ tình trạng đóng băng thì có khối người ôm hận.

Bài viết “Nỗi đau khi người thân theo hội thánh Đức Chúa Trời” của báo nêu sự việc ở Quảng Bình đã xảy ra một vụ thảm án con trai dùng dao đâm chết mẹ ruột. Động cơ gây án nghi có liên quan đến hội thánh Đức Chúa Trời.

Bạn đọc KGB bức xúc tất cả đều do lòng tham, sân si mà ra. Một số người có thể do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng không chịu tự mình vươn lên mà lại nghe theo lời lừa phỉnh của các đối tượng xấu: Không cần làm gì cũng sẽ giàu có, sung sướng cả đời. Thậm chí có gia đình ly tán, phá vỡ hạnh phúc gia đình của nhiều người. Mong rằng mọi người hãy cảnh giác cao độ với những thành phần xấu này, phải báo ngay cho cơ quan công an khi gặp những đối tượng này.