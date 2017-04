Có 1 tỉ đồng mua được căn hộ ở dự án nào?

Dự án Saigon Gateway

Những năm qua, hạ tầng TP.HCM đã có những sự thay đổi và bứt phá ngoạn mục. Trong đó, khu Đông là tâm điểm trong việc phát triển hạ tầng và thu hút vốn đầu tư. Từ khi khởi công vào 2012, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên không chỉ thu hút sự kỳ vọng lớn từ người dân trong khu vực mà còn đẩy giá trị bất động sản quanh khu vực tăng theo.



Nằm đối diện trạm metro số 11, dự án Saigon Gateway có giá từ 1,15 tỉ đồng/căn

Nằm đối diện trạm metro số 11, dự án Saigon Gateway do Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phú làm chủ đầu tư và được phát triển bởi Đất Xanh Miền Nam. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Song Hành xa lộ Hà Nội được xây dựng trên diện tích 14.388,9m2 với mật độ xây dựng khoảng 33,06%. Diện tích căn hộ đa dạng từ 53,28 - 90,78m2, từ 2 đến 3 phòng ngủ.



Cư dân Saigon Gateway không chỉ có thể tận hưởng những dịch vụ và tiện ích nội khu cao cấp có sẵn ngay bên hiên nhà như hồ bơi, công viên, khu thể thao, khu thương mại, shophouse, khu vui chơi trẻ em…

Saigon Gateway là dự án tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ nội thất thông minh với giải pháp Smart Home 360, đáp ứng mục tiêu đa chức năng, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi của tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt hài hòa với không gian rộng lớn bên ngoài và hòa vào nhịp sống năng động vốn có của TP.HCM.

Với giá bán chỉ từ 1,15 tỷ đồng/ căn 2 phòng ngủ, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70%, trả góp chỉ từ 9 triệu đồng/tháng.



Dự án Him Lam Phú An

Khu căn hộ cao cấp Him Lam Phú An quận 9 có vị trí đắc địa tại cửa ngõ khu Đông Sài Gòn, trên trục xa lộ Hà Nội kết nối với tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trạm số 8, 9, nhờ đó việc di chuyển của cư dân ở đây sẽ vô cùng thuận tiện và nhanh chóng.

Dự án có quy mô 1,8ha với bốn block cao 17 tầng. Tổng cộng có 1.092 căn hộ có diện tích từ 69-71m2. Căn hộ này được thiết kế đầy đủ công năng gồm hai phòng ngủ riêng biệt, hai nhà vệ sinh, phòng khách, phòng ăn, bếp, ban công và sân phơi.



Him Lam Phú An được trả chậm trong 6 năm

Dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tiện nghi và an ninh bậc nhất trong khu vực với các tiện ích nội khu theo chuẩn cao cấp bao như siêu thị, hồ bơi, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, nhà hàng, phòng gym, trường học mẫu giáo…



Một trong những hấp dẫn của Him Lam Phú An là phương thức thanh toán. 1092 căn hộ có giá 1,5 -1,8 tỉ đồng được Him Lam Land đã áp dụng chính sách trả chậm dài nhất trên thị trường hiện nay khi chỉ phải trả 45% giá trị đến khi nhận nhà trong hai năm.

50% giá trị căn hộ còn lại được trả chậm tiếp theo trong bốn năm nữa sau khi nhận nhà. Do vậy, tổng thời gian trả lên đến sáu năm và được chia nhỏ trả chậm 1%/tháng.

Dự án hiện đã xây lên tới tầng chín và với tốc độ thi công trung bình ba sàn/tháng, dự kiến Him Lam Phú An sẽ được cất nóc vào tháng 8-2017. Trong tháng 4, Him Lam Phú An sẽ được mở bán các block còn lại.

Dự án Moonlight Park View

Moonlight Park View sở hữu vị trí đắc địa khi liền kề Aeon Mall Bình Tân, ngay khu dân cư kiểu mẫu Tên Lửa hiện đại, sầm uất và được quy hoạch đồng bộ. Đây cũng là dự án hiếm hoi tọa lạc ngay góc 2 mặt tiền đường lớn, huyết mạch và sầm uất nhất khu Tây. Đồng thời là nơi giao thoa của các quận Bình Tân, Tân Phú, quận 6 và quận 8.



Moonlight Park View sở hữu vị trí đắc địa ở khu Tây

Tọa lạc tại đường số 7, phường An Lạc, quận Bình Tân, dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 7.648,6m2 với mật độ xây dựng chỉ 35%. Moonlight Park View có 3 block cao 19 tầng với 38 căn office- tel, 34 căn trệt thương mại và 463 căn hộ.



Moonlight Park View được tích hợp nhiều tiện ích nội khu như hồ bơi, khu dịch vụ thương mại, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ... Giá bán của dự án chỉ từ 1,2 tỉ đồng/căn.

Dự án Moonlight Boulevard

Ngoài Moonlight Park View, một dự án khác của Hung Thinh Corporation cũng đang có tính thanh khoản tốt ở khu Tây. Tọa lạc ngay mặt tiền đường Kinh Dương Vương ở quận Bình Tân, Moonlight Boulevard có 20 tầng nổi và 1 tầng hầm với tổng số 656 căn hộ, 54 căn office –tel và 54 căn trệt thương mại.

Mỗi căn hộ có diện tích từ 51,41m2 đến 96,16m2, được thiết kế theo không gian mở, giúp sẽ dàng thu được nhiều ánh sáng tự nhiên và gió trời. Moonlight Boulevard nằm liền kề với khu Tên Lửa, nơi hình thành tập trung các tiện ích như: Trung tâm thương mại Aeon Mall, Bệnh viện Quốc tế City, Galaxy Kinh Dương Vương, BigC An Lạc…



Nằm ngay mặt tiền đường Kinh Dương Vương nhưng dự án chỉ có giá từ 1,1 tỉ đồng

Hiện tại, hầu hết những công trình hạ tầng đối nội và đối ngoại tại đây đều đã được hoàn thiện. Có thể kể đến như Đại lộ Võ Văn Kiệt, cao tốc TP.HCM – Trung Lương... Trong tương lai, tuyến xe buýt nhanh – BRT số 1, tuyến Metro số 3A... sẽ giúp cho việc lưu thông của cư dân được nhanh chóng hơn.



Dự án Moonlight Boulevar có mức giá chỉ từ 1,1 tỉ đồng/căn. Để giảm áp lực tài chính cho người mua, Công ty Hưng Thịnh đã liên kết với TPBank hỗ trợ khách hàng khoản vay lên đến 70% giá trị hợp đồng trong thời gian 15 năm.

Dự án Viva Riverside

Tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt quận 6, Viva Reverside có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, được triển khai xây dựng trên khu đất gần 11.000m2. Trong đó, chủ đầu tư chỉ dành diện tích xây dựng gần 7.500m2 để xây căn hộ, phần còn lại sử dụng cho các tiện ích, mảng xanh và hạ tầng... phục vụ cư dân.



Từ Viva Riverside, cư dân chỉ mất 15 phút để vào trung tâm TP.HCM

Dự án bao gồm 567 căn hộ diện tích từ 50 - 106m2 và dự kiến bàn giao căn hộ vào giữa năm 2018. Dự án có giá 21 triệu đồng/m2. Mức giá này thấp hơn 20% so với giá bán của các dự án trong khu vực. Khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà, phần còn lại sau khi nhận căn hộ mới phải đóng tiếp.



Ngoài ra, khách hàng còn còn được ngân hàng Vietcombank bảo lãnh và hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn hộ. Đặc biệt, Vietcomreal sẽ đứng ra trả toàn bộ lãi suất cho khách hàng từ khi vay cho đến khi nhận nhà.