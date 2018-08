Những điều cần biết trước khi ra rạp xem The Meg

Kịch bản dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách về siêu cá mập lừng danh

Cá Mập Siêu Bạo Chúa được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách “MEG” của tác giả Steve Alten. Cuốn sách này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhà sản xuất Belle Avery. “Ngay khi đọc cuốn sách đó, tôi đã nhận thấy tiềm năng để chuyển thể nó trở thành kịch bản của một bộ phim thuộc thể loại phiêu lưu – hành động ăn khách, và chắc chắn bộ phim sẽ có sức hấp dẫn rất lớn đối với khán giả trên toàn thế giới vì cá mập luôn là một loài sinh vật mà chúng ta tò mò muốn được tìm hiểu,” Avery hồi tưởng. “Rõ ràng còn có quá nhiều điều bí ẩn về đại dương hiện vẫn chưa được giải đáp. Liệu bạn có thể khẳng định chắc chắn rằng loài Megalodon không hề tồn tại? Tôi không chắc có ai đó có thể tuyên bố hùng hồn như vậy,” bà tỏ ra hết sức hào hứng với sinh vật từ thời cổ đại này.





Từ nguồn cảm hứng của Steve Alten, các biên kịch Dean Georgaris, Jon và Erich Hoeber đã bắt tay nhau để chuyển thể cuốn sách “MEG” lên màn ảnh rộng. “Lúc đầu, mỗi người chúng tôi tự viết một kịch bản của riêng mình.” Jon Hoeber tiết lộ. “Nhưng sau đó nhà sản xuất Lorenzo đã gợi ý rằng chúng tôi nên thử hợp tác cùng nhau để có thể kết hợp những ý tưởng tốt nhất của mỗi người. Và đó chính xác là những gì mà nhóm chúng tôi đã làm.”

Đạo diễn Jon Turteltaub đã thừa nhận rằng khi nhận được kịch bản của Cá Mập Siêu Bạo Chúa, ông nhận thấy đây là cơ hội để mình thử sức với một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ thực hiện một bộ phim về đề tài quái vật khổng lồ chứ chưa nói gì tới một bộ phim về loài cá mập. Vì thế, tôi đã nghĩ đây chắc hẳn sẽ là một công việc đầy tính thách thức, phải thử nó thôi!”

Tái tạo loài siêu cá mập cổ đại trên màn ảnh rộng

Hơn 40 năm kể từ ngày ra mắt bộ phim kinh điển “Jaws” (Hàm Cá Mập), nhân vật cá mập đã trở thành một trong những biểu tượng phổ biến của điện ảnh phương Tây. Hình ảnh những “hung thần đại dương” với thân mình khổng lồ, hàm răng sắc nhọn đem theo nỗi ám ảnh chết chóc được tái hiện trên màn ảnh rộng đã đem đến nỗi ác mộng cho biết bao thế hệ khán giả xem phim.

Mặc dù vậy, hình tượng cá mập ăn thịt người ở Hollywood đối với khán giả đại chúng không còn gây ấn tượng quá sâu đậm trải qua thời gian. Bằng chứng là sau Jaws, những bộ phim lấy cảm hứng về cá mập đều không gặt hái được thành công. Bởi vậy, sự ra đời của Cá Mập Siêu Bạo Chúa được kỳ vọng sẽ phá vỡ “lời nguyền” dành cho các hung thần biển cả ở làng phim Hollywood.





Cá Mập Siêu Bạo Chúa lật mở những huyền thoại về siêu cá mập Megalodon – sinh vật cổ đại được cho là đã tuyệt chủng vào hơn 2 triệu năm trước. Chúng là loài cá mập lớn nhất trong lịch sử, với chiều dài lên tới 20m, kèm bộ răng sắc nhọn và lực cắn lên tới 18 tấn đủ để làm bẹp rúm một chiếc ô tô tầm trung.

Quá trình xây dựng hình ảnh cho Megalodon trong Cá Mập Siêu Bạo Chúa được bắt đầu với những nghiên cứu quy mô lớn. Đạo diễn Turteltaub cho biết: “Tôi đã tiến hành những nghiên cứu về loài Megalodon và cá mập với suy nghĩ rằng mọi thứ càng chính xác và chân thực bao nhiêu thì nó sẽ càng khiến người xem hoảng sợ bất nhiêu.”

Tuy vậy, việc tái tạo lại hình ảnh của Megalodon gặp nhiều khó khăn bởi bộ xương của sinh vật này – cũng giống như xương của loài cá mập ngày nay – được cấu thành từ sụn hơn là từ xương. Vì thế, rất ít dấu tích của loài này còn sót lại, ngoại trừ răng và những đốt sống hoá thạch. Theo chia sẻ của Adrian de Wet – giám sát kỹ xảo của phim, cả nhóm đã phải đọc các tài liệu về loài vật này của các nhà khoa học, khảo cổ học và những nhà nghiên cứu về động vật tiền sử để phục vụ cho việc phục dựng con cá mập cổ đại này. “Nhóm đã cố gắng để Meg xuất hiện thật to lớn và dữ tợn trên màn ảnh rộng, và điều quan trọng nhất, đó sẽ không phải là một phiên bản có kích thước lớn hơn của loài cá mập trắng,” De Wet nói.

“Đặc điểm đáng sợ nhất của Meg chính là cách mà nó tiêu diệt con mồi. De Wet cho biết: “Hàm của nó rất to, trong đó có tới hàng trăm chiếc răng sắc nhọn được xếp thành hàng ngay ngắn để xé xác những nạn nhân tội nghiệp. Một khi đã sa vào miệng của Meg, không ai có hi vọng có thể thoát ra ngoài.”





Sự trở lại của anh hùng phim hành động Jason Statham



Nổi tiếng với những phân cảnh hành động đỉnh cao đi vào kinh điển và lối diễn xuất lạnh lùng, Jason Statham là một trong những nam tài tử hành động được khán giả yêu thích nhất thế giới. Cứ mỗi một bộ phim của Jason Statham ra rạp, khán giả lại kéo nhau đi xem và góp phần lập nên những thành tích phòng vé kỷ lục. Một năm sau thành công vang dội của “The Fate of the Furious”, nam tài tử “mặt lạnh” này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đem cái duyên diễn xuất của mình cho thành công của Cá Mập Siêu Bạo Chúa.

Trong Cá Mập Siêu Bạo Chúa, Statham thủ vai Jonas Taylor, một thợ lặn cứu hộ chuyên nghiệp. Nhưng thảm kịch đã xảy ra sau sự xuất hiện của một sinh vật to lớn và dữ tợn, đủ để đè bẹp thân của một chiếc tàu ngầm, tước đi mạng sống hai người bạn thân thiết của anh. Năm năm sau sự cố đau thương đó, Jonas đã từ bỏ niềm đam mê lặn biển của mình và vùi mình trong men rượu, cho tới khi số phận buộc anh phải trở lại. Ở ngoài khơi, cá mập Megalodon bất ngờ xuất hiện, đe doạ tính mạng của các thành viên thuộc Học viện nghiên cứu đại dương đang thực hiện chuyến thăm dò tại vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương. Jonas là hi vọng cuối cùng, và duy nhất, của họ.





Nam diễn viên nổi tiếng của thể loại phim hành động này cũng chia sẻ về những lý do khiến anh cảm thấy hứng thú với Cá Mập Siêu Bạo Chúa: “Tôi đã quen với việc ra tay thủ tiêu một gã nào đó, nhưng Jonas lại là một nhân vật từng giành cả cuộc đời để cứu lấy tính mạng của người khác, và tôi thấy điều đó thật thú vị. Jonas có một khiếu hài hước tuyệt vời, và tôi cho rằng mình có thể thấu hiểu được những cung bậc cảm xúc mà anh ấy đã phải trải qua. Và một vai diễn với những yêu cầu khắt khe về mặt thể lực là điều mà tôi đã quá quen thuộc. Vì thế, tôi cho rằng mình có thể hoàn thành tốt vai diễn này.”



Ít ai biết rằng Jason Statham từng là một vận động viên lặn trước khi bén duyên với nghiệp diễn xuất. Anh từng đại diện đội tuyển Anh tham dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 1990 ở 3 nội dung lặn khác nhau. Bởi vậy, nói không quá khi vai diễn Jonas Taylor dường như được “đo ni đóng giày” cho Statham. “Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt dành cho đại dương và đã theo đuổi môn lặn biển trong suốt hơn 20 năm qua,” nam diễn viên người Anh hào hứng. “Đại dương bao la vô tận, vì thế, khi bị rơi xuống nước, mọi người đều nghĩ tới những điều tồi tệ nhất, đặc biệt là sự tấn công của loài cá mập. Không ai muốn trở thành nạn nhân của sinh vật ăn thịt khát máu này.”





Ngoài ra, trong Cá Mập Siêu Bạo Chúa còn có sự góp mặt của “đả nữ” Trung Quốc Lý Băng Băng trong vai nhà nghiên cứu Hải dương học Suyin. Đã từng có kinh nghiệm góp mặt trong nhiều bộ phim quốc tế, vai diễn Suyin dường như không làm khó Hoa đán xứ Trung. “Tôi đã rất ấn tượng với Băng Băng ngay từ những phút đầu tiên gặp cô ấy và hiểu được vì sao cô ấy lại được yêu mến ở Trung Quốc tới như vậy.” Đạo diễn Turteltaub nhận xét. “Đó là một diễn viên cực kỳ tài năng. Băng Băng đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để thể hiện được sự nhân hậu, sự thông minh và sự quyết tâm ở nhân vật mà mình đảm nhận. Không chỉ là một diễn viên xuất sắc, cô ấy còn là một người phụ nữ tuyệt vời.”

